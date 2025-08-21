CARAS Brasil
  2. Filho caçula de Faustão surge enorme em novo vídeo com o irmão
Atualidades / Família

Filho caçula de Faustão surge enorme em novo vídeo com o irmão

Filho caçula de Faustão, Rodrigo faz rara aparição na internet ao gravar vídeo divertido com seu irmão, o apresentador João Silva

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 13h51

Faustão
Faustão - Foto: Reprodução / Band

Filho caçula do apresentador Faustão, o jovem Rodrigo, de 18 anos, fez uma rara aparição nas redes sociais nesta quinta-feira, 21. Ele surgiu em um vídeo divertido ao lado do irmão do meio, o apresentador João Silva.

No vídeo, os dois brincaram de quiz, no qual tinham que reconhecer personalidades famosas. “Eu e meu irmão estamos de volta, mas dessa vez para responder um quiz”, disse João na legenda.

Nas imagens, os fãs puderam ver o quanto Rodrigo já cresceu. Ele apareceu mais alto do que João. Inclusive, os dois mostraram que são muito próximos ao brincarem de ‘luta’ no meio da gravação.

Nos comentários do post, a mãe deles, Luciana Cardoso, elogiou os herdeiros. “Meus bebês lindos”, disse ela.

Faustão já está no quarto de hospital após transplantes

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensa (UTI) do Einstein Hospital Israelita e foi transferido para o apartamento no dia 13 de agosto. Ele está internado desde o dia 21 de maio e precisou passar por um transplante de fígado e retransplante de rim. 

Segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira, 18, o comunicador "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados". "O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", diz a nota. 

Faustão está internado desde maio. No dia 7 de agosto, o Einstein Hospital Israelita divulgou o boletim médico sobre o quadro de saúde do comunicador. "Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde."

"O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", informaram.

Homenagens dos filhos para Faustão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, iniciou o Dia dos Pais cercado de amor e carinho. O artista, que está se recuperando de transplante de fígado e um retransplante renal, ganhou homenagens emocionantes dos filhos, João Silva e Rodrigo Silva.

João, que estreou seu programa no SBT na noite de sábado, 9, fez questão de falar sobre o pai, sua maior inspiração, e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que o apresentador tem recebido.

"Como já é domingo, dia dos pais, tem uma homenagem ao meu pai, que está assistindo", iniciou o comunicador. Logo em seguida, um vídeo de momentos marcantes de João Silva ao lado do pai foi exibido na telinha.

"Só dizer o que eu falo pra você sempre: o quanto eu te amo, te admiro e o quanto você representa pra mim. O que a gente fala todos os dias não precisa ser dito no dia dos pais. É mais um dia pra gente reforçar o que fala", declarou o novo apresentador do SBT.

Já Rodrigo Silva, o caçula do veterano com Luciana Cardoso, usou as redes sociais nos primeiros minutos deste domingo, 10, para publicar uma bela homenagem ao pai. Em celebração a data especial, o jovem resgatou alguns registros ao lado de Faustão, incluindo fotos de quando ele ainda era pequeno.

"Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que eu poderia ter tido", escreveu o caçula da família na legenda das imagens. Vale lembrar que além de João Silva e Rodrigo, Faustão também é pai da cantora Lara Silva.

Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva presta homenagem ao apresentador - Reprodução/Instagram
Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva presta homenagem ao apresentador - Reprodução/Instagram

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Fausto Silva (Faustão)  

