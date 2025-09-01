Filha de Leandra Leal esbanja estilo em rara aparição com a atriz

Em rara aparição em público, filha de Leandra Leal rouba a cena ao surgir com look estiloso em passeio com a atriz no Rio de Janeiro

A atriz Leandra Leal foi fotografada com a filha Júlia, de 11 anos, na noite deste domingo, 31, no Rio de Janeiro. A artista e a herdeira foram flagradas saindo do teatro Casa Grande onde assistiram a peça “ O céu da língua” com Gregório Duvivier.

Para o passeio especial, a famosa apostou em um look básico, composto por jeans, camiseta branca e blazer, enquanto a Júlia roubou a cena com seu estilo colorido. A adolescente misturou estampas e cores com peças divertidas.

Vale lembrar que Leandra Leal adotou a menina com seu ex-marido, Alê Youssef. Em julho deste ano, a menina completou 11 anos e comemorou a data especial ao lado dos pais. Além dela, a atriz é mãe de Damião, fruto de seu casamento com o cineasta Guilherme Burgo.

Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, disponível no YouTube e Spotify pelo canal do Jornal O Globo, Leandra Leal falou sobre a experiência da adoção. “Adotar é mágico. É lindo reconhecer a sua filha. Falo que a adoção é um amor incondicional escolhido", mas também revelou que existem desafios: "Às vezes, falar isso é uma romantização. Nos processos de adoção e biológicos tudo é muito difícil. É uma construção diária”, afirmou.

Leandra Leal com a filha - Fotos: Thiago Martins/ Agnews

Leandra Leal retorna às novelas como vilã após 11 anos longe das telinhas

Ao que tudo indica, o público poderá rever em breve Leandra Leal de volta nas telinhas! De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, a atriz retornará aos folhetins da TV Globo após 11 anos longe das novelas.

Em 'Coração Acelerado', próxima novela das sete, Leandra dará vida à vilã Zilá, uma poderosa rainha do country. Na história escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a personagem de tom divertido será rival de sua irmã.

Ainda segundo a coluna, as gravações da trama estão previstas para outubro e serão realizadas em Goiás, onde a trama acontecerá. Além de Leandra Leal, os atores Lázaro Ramos e Isadora Cruz também devem fazer parte do elenco.