Filha de Leandra Leal surge em registro raro com os pais

A atriz Leandra Leal encantou o público ao compartilhar um registro raro e fofíssimo ao lado da filha mais velha, Júlia. Nesta terça-feira, 22, a menina, que é fruto do relacionamento da atriz com o ex-marido, Alexandre Youssef, completou 11 anos e comemorou a data especial ao lado dos pais.

Nas imagens compartilhadas, Leandra Leal mostrou que o aniversário de Júlia foi celebrado com um almoço especial. “Almoço de aniversário em SP”, escreveu a atriz ao registrar o momento ao lado da filha e de Alexandre Youssef.

Mais tarde, a comemoração continuou com uma festinha intimista. Na foto, é possível ver balões formando o nome “JULIA” e um bolo com velas acesas sobre a mesa. A legenda “Viva Juju!!!” foi publicada por uma amiga da família e repostada tanto por Leandra quanto por Alexandre.

E Alexandre prestou uma homenagem à filha com uma publicação no feed do Instagram. "Hoje Juju faz 11 anos. O tempo voa e acumula aprendizado e transformação. Como sempre digo nessa linda data, agradeço todos os dias o privilégio de ser seu pai, aprender e me transformar contigo, meu amor. Parabéns, filha", celebrou.

Recentemente, Julia foi promovida a irmã mais velha. Leandra Leal também é mãe de Damião, de 11 meses, do seu relacionamento com Guilherme Burgos.

Leandra Leal, Julia e Alexandre Youssef - Foto: Reprodução/Instagram

Leandra Leal se declara para a filha em data especial

Em abril, completou nove anos da adoção de Julia, e a atriz falou sobre a importância deste dia ao compartilhar várias fotos da filha. "Ontem, foi o nosso dia da família, dia da chegada do meu primeiro grande amor, minha filha linda, divertida, que sabe o que quer, sensível, vaidosa, que está ficando muito grande, a irmã mais velha mais legal e carinhosa do planeta. Eu tenho tanta felicidade e gratidão pela família que comecei a construir com a chegada da Juju", afirmou ela no começo do texto. Leia mais aqui.

