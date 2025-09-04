CARAS Brasil
  Filha de Chitãozinho, Aline Lima comenta estado civil após divórcio
Atualidades / Desabafo

Filha de Chitãozinho, Aline Lima comenta estado civil após divórcio

A apresentadora Aline Lima, filha do cantor sertanejo Chitãozinho, comentou sobre seu estado civil após se separar de Rafael Longuine

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 04/09/2025, às 10h33

Aline Lima e Chitãozinho
Aline Lima e Chitãozinho - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora e repórter Aline Lima, que é filha do cantor sertanejo Chitãozinho, comentou sobre seu estado civil meses após o término do casamento com o jogador de futebol Rafael Longuine, com quem se casou em 2019 e se separou em 2024. Ela também comentou se houve clima de paquera na Festa do Peão de Barretos, realizada no final de agosto.

Ela abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais e um internauta quis saber: "Você está solteira?". E ela respondeu: "Estado civil: gerando entretenimento para os amigos".Outra pessoa quis saber: "Beijou ou não beijou no Barretão?". A filha de Chitãozinho desconversou: "A [pergunta] que mais tem por aqui. Pergunta de milhões (risos)".

Durante a interação, alguém perguntou se Aline recebeu muitas cantadas dos peões em Barretos, e ela explicou a situação. "Ah, sempre tem, né? Mas eu estava cercada de amigos, família, meu filho... então, quando alguém chegava já vinha uns dois pra tirar (risos), dava nem tempo".

Aline Lima — Foto: Reprodução/Instagram
Fechada para o amor

Em fevereiro deste ano, Aline contou que nunca ficou tanto tempo sem um novo amor e que não pretende engatar um romance tão cedo. "É a primeira vez que está [com o coração fechado]. Eu estou extremamente fechada, vivendo para mim e para os meus filhos, organizando a minha vida, colocando tudo em ordem, as prioridades e tudo mais. E é a primeira vez que acontece isso comigo, sabe?”, disse ela.

E completou sobre o motivo de sua decisão: "Eu sempre namorei a minha vida inteira, desde muito cedo, e sempre foi um atrás do outro. Todos os relacionamentos longos. Já casei, com o Rafa foram 10 anos. Pela maturidade, eu acho que preciso desse tempo para mim. Eu preciso desse tempo sozinha. Eu nunca senti isso antes, essa necessidade de ter esse tempo sozinha, de me organizar antes de querer seguir outro relacionamento”.

Vale lembrar que Aline é mãe de Manuel Neto, de 22 anos, e Sophia, de 4 anos.

Leia também: Neta de Chitãozinho esbanja fofura em novas fotos

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

ChitãozinhoAline Limafilha de chitãozinho

