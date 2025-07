Filha de Cauã Reymond chama atenção ao jogar vôlei com o pai em praia do Rio

O ator Cauã Reymond foi fotografado jogando vôlei em uma praia do Rio de Janeiro acompanhado de Sofia, sua filha com Grazi Massafera

Cauã Reymond aproveitou a folga das gravações da novela Vale Tudo nesta quinta-feira, 24, para curtir um momento ao lado da filha, Sofia, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

O ator, que interpreta o personagem César no folhetim da Globo, foi fotografado jogando vôlei com a herdeira em uma praia do Rio de Janeiro. Para praticar o esporte, Reymond exibiu seu corpo sarado ao surgir sem camisa e uma bermuda preta.

Já Sofia, que sempre impressiona pela semelhança com os pais, apareceu toda sorridente durante a aula de vôlei com o pai. A adolescente surgiu usando uma camiseta roxa, shorts preto e óculos escuros.

Confira:

Cauã e Grazi revelam como mantêm relação harmoniosa após separação

Mesmo após mais de uma década da separação, Cauã Reymond e Grazi Massafera continuam despertando o interesse do público. O que muitos se perguntam é: como o ex-casal consegue manter uma relação tão tranquila e madura? Em diferentes entrevistas, os dois artistas falaram abertamente sobre o assunto, sempre priorizando a filha, Sofia, e o respeito mútuo.

Em entrevista à revista Quem, Grazi Massafera foi direta ao comentar sobre a convivência com o ex-marido: "Eu acho que a gente lida bem com isso. É uma relação saudável, e isso é o mais importante para a Sofia. A gente se respeita" (revista Quem, abril de 2023).

Já Cauã Reymond, em conversa com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ressaltou que o vínculo familiar é o foco da relação atual entre os dois: "Somos pais de uma menina maravilhosa. Sempre tive muito respeito pela Grazi e temos uma boa relação por conta da Sofia" (O Globo, novembro de 2022). Saiba mais!

