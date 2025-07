Filha de Cauã Reymond encanta ao postar foto com novo cachorro do pai

Em sua rede social, filha de Cauã Reymond encanta ao compartilhar foto segurando o novo cachorro do pai; pet recebeu nome de Batman

A filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia, de 13 anos, encantou ao compartilhar uma foto em sua rede social. Em seus stories, a adolescente publicou um clique segurando o novo cachorro do pai e explodiu o fofurômetro.

A herdeira dos atores apareceu com Batman no colo e a dupla deu um show de beleza. Sofia surgiu com o pet recém-chegado e esbanjou muita fofura ao abraçá-lo. Antes dela, Cauã Reymond já havia postado cliques com seu novo filho de quatro patas.

"Batman chegou", apresentou seu novo cão. Nos comentários, os internautas admiraram o ator e seu cachorro. "Lindos", elogiaram os fãs.

Ainda nas últimas semanas, a filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera encantou ao surgir com o pai no Altas Horas.

Cauã Reymond relembra infância difícil no Altas Horas

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas, que foi ao ar neste sábado, 24, e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu. Confira o relato completo aqui!