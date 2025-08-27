CARAS Brasil
Busca
  Atualidades
  2. Fernanda Torres afirma estar na melhor fase de seu casamento
Atualidades / Relacionamentos

Fernanda Torres afirma estar na melhor fase de seu casamento

Fernanda Torres, vencedora do Oscar, diz estar na melhor fase de seu casamento de 27 anos com o diretor Andrucha Waddington

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 14h23

Fernanda Torres e Andrucha Waddington
Fernanda Torres e Andrucha Waddington - Foto: Getty Images

Fernanda Torres, atriz e vencedora do Oscar de Melhor Atriz, nesta terça-feira, 26, falou sobre seu casamento de 27 anos com o diretor Andrucha Waddington. A vencedora do Globo de Ouro comentou que, além de estar no auge de sua carreira, seu relacionamento também se encontra na melhor fase.

Fernanda comentou que sempre admirou o relacionamento de seus pais, Fernanda Montenegro e Fernando Torres, mas nunca idealizou ter uma relação parecida. Por esse motivo, a artista diz que repetiu o padrão dos pais sem querer. “Repeti de certa forma a relação do meu pai e da minha mãe. Casei com alguém que também é meu parceiro profissional. E, assim como eles, vivo uma relação longa, que já dura 27 anos”, revelou a atriz em participação no podcast Isso Não é Uma Sessão de Análise.

Ela declarou que relacionamentos duradouros são raros na atualidade.“Nos dias atuais é revolucionário ficar casado tanto tempo. Primeiro porque você não fica casada com a mesma pessoa. Todo mundo vai mudando, é um processo de amadurecimento muito legal”, iniciou a artista premiada.

Nos primeiros anos você acha que vai mudar aquela pessoa. Depois você desiste de mudá-la. Uma vez minha analista falou uma coisa maravilhosa: 'vocês estão juntos para poderem ficar sós'. Isso nós temos mesmo. Eu e Andrucha somos capazes de ficar sozinhos juntos”, acrescentou ela.

Relacionamento com os filhos

Fernanda relembrou o momento em que os filhos do casal, Joaquim e Antonio, saíram de casa, logo após a pandemia do Covid-19. O primogênito foi morar sozinho, já o caçula optou por estudar no exterior.

A artista também falou sobre a convivência com seus enteados, o diretor já tinha dois herdeiros do casamento anterior. “Quando eu casei com o Andrucha ele já era pai de dois. Me vi cercada só de homens. Sorte que a ex dele é uma mulher extraordinária e nunca houve uma tensão. A separação deles foi muito bem feita. Nós convivemos muito. Tenho um carinho enorme pela Kiti (Duarte) e pelos meninos”, alegou ela.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

