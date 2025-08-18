Fernanda Torres publica mensagem de despedida após morte da sogra: 'Mulher impressionante'

A atriz Fernanda Torres usou as redes sociais neste domingo, 17, para dividir uma triste notícia com o público: a morte de sua sogra
A atriz Fernanda Torres usou as redes sociais neste domingo, 17, para compartilhar uma triste notícia com o público. Em seu perfil oficial, ela revelou a morte da sogra, Irina Popov, e prestou uma homenagem especial à mãe de seu marido, o cineasta Andrucha Waddington.
Na publicação, ela resgatou um momento divertido entre elas."Ontem, Irina Popow, minha sogra, partiu. Uma mulher impressionante, nascida na Ucrânia, que sobreviveu ao homolodor de Stalin, à invasão de Hitler, que viveu num campo de refugiados na Polônia do pós guerra e migrou para esse país tropical, onde teve filhos e netos. Uma saga narrada num livro precioso que escreveu, chamado Adeus, Stalin. Paz e amor, Ira", declarou Fernanda Torres.
Nos comentários, fãs e amigos deixaram mensagens de apoio. "Deixo aqui meus sentimentos e carinho", disse Sandra Annenberg. "Meus sentimentos Nanda, Andrucha e toda família", falou outra. "Meus sentimentos querida. Meu abraço carinhoso para toda a família , que Deus a ilumine em sua nova caminhada espiritual e conforte o coração de todos vocês", escreveu Beth Goulart.
O livro que Fernanda cita na publicação foi lançado em 2011. "Foi uma espécie de volta ao passado, às origens, às raízes, à fonte... Com a câmera de vídeo, ela ia registrando minhas emoções e solicitava mais e mais descrições e relatos", declarou Irene em depoimento divulgado pela editora.
"Irene Popow, psicanalista radicada no Brasil, tinha nove anos em 1942, quando deixou sua cidade natal, Stálino, na Ucrânia. Durante seis anos, a família Popow cruzou a Europa devastada pela guerra, numa longa viagem em busca da sobrevivência", disse ainda a empresa sobre a carreira dela.
Fernanda e Andrucha estão casados desde 1997 e são pais de dois rapazes, Joaquim e Antônio.
