Fernanda Rodrigues desabafa sobre criação da filha adolescente: 'Desafiador'

A atriz Fernanda Rodrigues falou sobre as dificuldades na criação da filha adolescente e revelou como tem lidado com a nova fase
A atriz Fernanda Rodrigues abriu o coração ao falar sobre a atual fase da filha mais velha, Luisa Erlanger, de 15 anos. Em participação ao podcast 'WowCast', a artista revelou que tem enfrentado dificuldades na criação da jovem, que vive o auge da adolescência.
Apesar dos desafios, Fernanda ressaltou entender que a filha não tem culpa e também está passando por esta fase pela primeira vez. "É desafiador, a palavra é essa mesmo. É um desafio muito grande. Não é um cansaço físico, é mental. Um teste de paciência, muitas camadas", declarou a atriz.
"Não é culpa dela, ela não está fazendo isso de propósito, é porque o corpo dela está mudando, os hormônios, as sensações. A Luisa é maravilhosa, ela não me enfrenta. Mas é nesse lugar de: ‘Caramba, eu não sei ser mãe de adolescente'", continuou Fernanda Rodrigues.
Em seguida, a atriz explicou que tem usado bastante o diálogo para conseguir lidar com a nova fase: "Eu tenho sido honesta com ela. Eu digo: 'minha filha, eu não sei'. Tudo o que eu falo, eu tomo uma patada. Eu não tô sabendo. Ela também entende essa minha vulnerabilidade, que eu não sei o que é para fazer", disse a famosa.
"A gente está se conectando. Eu erro para caramba, me desculpo, peço perdão e a gente consegue. [...] Eu escolho e sempre escolhi a calma", completou Fernanda Rodrigues. Vale lembrar que além de Luisa, a atriz também é mãe de Bento, de 9 anos. Os dois são frutos de seu casamento com Raoni Carneiro.
Fernanda Rodrigues (45) já chamava atenção pelo talento e carisma desde os primeiros passos na televisão como atriz mirim. Mas, nos bastidores da fama precoce, alimentava um sonho que nada tinha a ver com os palcos ou os estúdios. Hoje, mãe de dois filhos, a artista abre o coração e compartilha um desejo que sempre carregou consigo: o de ser mãe.
Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda fala sobre a realização desse sonho e o quanto ele transformou sua vida por completo
