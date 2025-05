Fernanda Rodrigues abre o coração e revela sonho de infância: 'Desde novinha, eu já dizia isso'

Fernanda Rodrigues fala sobre a realização de um sonho de infância em entrevista à CARAS Brasil.

Fernanda Rodrigues (45) já chamava atenção pelo talento e carisma desde os primeiros passos na televisão como atriz mirim. Mas, nos bastidores da fama precoce, alimentava um sonho que nada tinha a ver com os palcos ou os estúdios. Hoje, mãe de dois filhos, a artista abre o coração e compartilha um desejo que sempre carregou consigo: o de ser mãe.

"Ser mãe sempre foi um sonho. Costumo dizer que, quando eu era pequena, bem novinha mesmo, já falava isso: ‘meu sonho é ser mãe’. Dei muitas entrevistas ainda como atriz mirim dizendo isso. Não era um sonho profissional, era o sonho de ser mãe. Então, é algo que eu pensava, queria e sonhava desde muito cedo", relembra, emocionada em entrevista à CARAS Brasil.

A realização desse sonho transformou sua vida por completo. Longe de idealizações, Fernanda fala com autenticidade sobre a maternidade como um caminho de evolução constante e de muito aprendizado. Segundo ela, a chegada de Luisa (15) e Bento (7), ambos frutos do casamento com Raoni Carneiro, não só mudou sua rotina, mas também sua essência.

"Aprendi muito até aqui. Nossa, costumo dizer que sou outra pessoa depois que me tornei mãe. A maternidade realmente ensina demais. E a gente não para de aprender, né?", reflete.

Com olhar atento ao crescimento dos filhos, Fernanda revela que eles são hoje suas maiores fontes de inspiração. "Hoje em dia, aprendo mais com meus filhos do que eles comigo. Eles me ensinam muito, é um aprendizado diário", diz.

Um dos exemplos mais marcantes desse processo tem acontecido por meio do esporte. A atriz conta que acompanhar a jornada do filho em uma nova atividade esportiva tem sido uma verdadeira aula sobre superação e dedicação.

"Ultimamente, têm me ensinado sobre resiliência e força de vontade. Meu filho começou a praticar um esporte novo e, toda vez que vou assistir às competições, vejo o quanto ele é dedicado, o quanto insiste, a força que ele tem. É inspirador. Eles me ensinam demais — os dois", conclui.

