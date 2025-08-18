Faustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico

Um novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18) informou que o apresentador Faustão recebeu alta da UTI e está no quarto do hospital

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensa (UTI) do Einstein Hospital Israelita e foi transferido para o apartamento na última quarta-feira, 13. Ele está internado desde o dia 21 de maio e precisou passar por um transplante de fígado e retransplante de rim.

Segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira, 18, o comunicador "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados". "O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", diz a nota.

Faustão está internado desde maio. No dia 7 de agosto, o Einstein Hospital Israelita divulgou o boletim médico sobre o quadro de saúde do comunicador. "Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde."

"O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", informaram.

Esposa de Faustão atualiza quadro de saúde do apresentador e agradece apoio

Luciana Cardoso usou as redes sociais na noite da última quarta-feira, 13, para atualizar os seguidores das redes sociais sobre o quadro de saúde de seu marido, o apresentador Fausto Silva, que precisou passar por dois novos transplantes.

Através dos Stories do Instagram, ela compartilhou uma mensagem informando que o apresentador está bem e também agradeceu as mensagens de carinho que a família tem recebido após a divulgação da internação e dos novos procedimentos. "Tudo indo bem!! Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho", escreveu ela.

No último dia 8, João Silva também se manifestou nas redes sociais sobre o quadro de saúde do pai. "Passando aqui para agradecer em nome da família todo carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, isso realmente faz a diferença nesses momentos. Meu pai é um cara muito forte, inspira todos os amigos, a família. A gente vê que realmente a palavra deste momento é resiliência. Quero agradecer a Deus por dar cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar, ele está muito bem na recuperação. Quero agradecer a vocês, em nome da família, da minha mãe, meus irmãos. Muito obrigado", disse ele.

