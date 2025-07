Família toma decisão sobre o último adeus para Juliana Marins

Após o corpo de Juliana Marins passar pela segunda necrópsia, a família já decidiu como será o velório e o último adeus para a jovem

A família de Juliana Marins já decidiu como será o último adeus para a jovem, que morreu durante a trilha em um vulcão na Indonésia. De acordo com a CBN, o velório dela acontecerá na sexta-feira, 4, a partir das 10h, no Cemitério Parque da Colina, em Niterói. Logo depois, o corpo dela será encaminhado para a cremação .

Vale lembrar que o corpo de Juliana chegou ao Brasil na terça-feira, 1º, após ser liberado pelas autoridades da Indonésia. Com isso, o caixão seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por um segundo exame de necrópsia à pedido da família. A nova análise foi feita para que a família possa confirmar a causa da morte e tentar descobrir a data exata do falecimento dela.

O exame aconteceu nesta terça-feira, 2, e durou cerca de 2 horas. O laudo final deve ficar pronto em sete dias. A partir disso, a família já recebeu o corpo dela para preparar o velório.

Em entrevista à CBN, a irmã de Juliana, Mariana Marins, contou que a família está aliviado por conseguirem dar um descanso digno para ela. "Uma coisa que a gente tinha medo é que Juliana ficasse desaparecida, então, apesar do resgate não ter acontecido no tempo hábil, pra Juliana ter saído com vida, pelo menos a gente está com Juliana de volta no Brasil. Então, assim, é muito importante, eu sei como é importante pra todas as famílias quando tem esse desfecho. Quando a pessoa fica desaparecida é muito ruim, a gente, as pessoas ficam sempre na expectativa de algo. Então é muito bom, realmente, a gente saber que Juliana tá aqui de volta com a gente, pra gente conseguir dar esse adeus digno pra ela", disse ela.

No último dia 27, a causa da morte de Juliana foi revelada pelo médico legista Ida Bagus Alit durante uma coletiva de imprensa. Ele informou que a jovem morreu após sofrer um trauma contundente, que resultou em danos a órgãos internos e hemorragia.

A morte de Juliana Marins

A jovem Juliana Marins morreu aos 26 anos de idade. O corpo dela foi localizado nesta terça-feira, 24, pela equipe de busca e resgate na Indonésia. A brasileira caiu de um penhasco durante a trilha em um vulcão do Monte Rinjani no sábado, 21.

Ela ficou quatro dias presa no local de difícil acesso e não resistiu. A morte dela foi confirmada pela família em um comunicado nas redes sociais. “Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, informaram.

De acordo com a família, Juliana subiu na trilha do vulcão com um grupo de 6 turistas e 2 guias. No caminho, ela ficou cansada e pediu para parar um pouco, e o grupo seguiu sem ela. Sozinha, ela caiu no penhasco. O guia percebeu que ela caiu ao voltar para encontrá-la e ver que a jovem não estava mais lá.

Juliana nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e era formada em Publicidade e Propaganda. Ela trabalhava como dançarina de pole dance. A jovem estava fazendo um mochilão pela Ásia, sendo que já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia.

Leia também:Corpo de Juliana Marins segue em montanha; saiba quando e como será retirado