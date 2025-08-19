CARAS Brasil
  2. Fabiana Justus celebra os 2 anos do filho caçula com festa luxuosa
Festas / Aniversário

Fabiana Justus celebra os 2 anos do filho caçula com festa luxuosa

A influencer Fabiana Justus organiza festa de aniversário com o tema de Safari para celebrar os 2 anos de vida do filho caçula, Luigi

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 17h48

Luigi e Fabiana Justus
Luigi e Fabiana Justus - Foto: Andy Santana / Brazil News

A influenciadora digital Fabiana Justus celebrou o aniversário de 2 anos do filho caçula, Luigi, em grande estilo. Na tarde desta terça-feira, 19, a estrela reuniu os amigos e familiares para uma festa luxuosa em São Paulo.

O evento teve o tema de Safari e contou com decoração caprichada. O bolo de aniversário foi o objeto central da decoração da área dos doces, com direito a bichinhos decorando todos os detalhes.

Além disso, a entrada do evento aconteceu por meio de uma cabeça de leão gigante. Os convidados receberam bolsas como lembrancinhas da festa.

Luigi é fruto do casamento de Fabiana Justus com o empresário Bruno D’Ancona. Eles também são pais das filhas gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos.

Nas redes sociais, a estrela já tinha falado sobre o aniversário do caçula. "2 anos do meu amorzinho! Meu companheiro! Te amo tanto que não sei nem explicar. Um dos dia dias mais felizes da minha vida", afirmou. 

Festa de aniversário do filho caçula de Fabiana Justus - Foto: Andy Santana / Brazil News
Você sabia? Fabiana Justus revelou mudança do tipo sanguíneo após transplante

A influenciadora digital Fabiana Justus surpreendeu ao revelar uma mudança em seu corpo após passar pelo transplante de medula óssea. Ela teve uma leucemia em 2024 e precisou passar pelo procedimento para superar a doença. Hoje em dia, a jovem está em remissão da doença e segue em tratamento até a cura.

Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, Justus contou que teve uma mudança em seu tipo sanguíneo. Ela tinha o sangue tipo A-, mas ele mudou para A+ após o procedimento. Assim, ela explicou o motivo da mudança.

“A medula é que produz o sangue do nosso corpo. Portanto, a partir do momento que minha medula antiga foi destruída e eu peguei uma medula nova, é a nova medula que produz o sangue no meu corpo! Hoje minha medula é 100% a do doador! Então, meu sangue é o dele também! Curioso, né? A ciência é incrível”, disse ela.

Fabiana Justus até contou que o DNA do seu sangue mudou. “É complexo, eu também demorei para entender. O meu DNA continua sendo o mesmo (pela saliva, amostra da bochecha, etc). Somente o DNA do sangue que é do doador. O restante do meu corpo continua tendo o meu DNA porque o transplante não altera as células do tudo, apenas do meu sangue (que agora é o dele)”, explicou.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

