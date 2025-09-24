Fabiana Justus celebra conquista de Rafaella Justus: ‘Merece’

A influenciadora digital Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para celebrar uma conquista muito especial de sua irmã, a jovem Rafaella Justus, que venceu a categoria Melhor TikToker do Prêmio Jovem Brasileiro na noite de terça-feira, 23.

Na publicação, ela exibiu registros da noite especial e declarou: “É tão especial te ver crescer e se tornar cada dia mais essa pessoa incrível e cheia de valores que eu tenho a sorte de chamar de irmã! Você merece toda a admiração e amor que conquista todos os dias! Parabéns pelo prêmio e por ser quem voê é! TE AMO!”

Para o evento, Rafa Justus escolheu um vestido tubinho branco, combinado com meia-calça preta e sapatos de salto. Aos 16 anos, a jovem ainda está no Ensino Médio, mas já traça planos para o futuro. Recentemente, ela revelou que pretende cursar Psicologia na faculdade e tem o desejo de estudar no exterior, embora planeje atuar profissionalmente no Brasil.

Fabi Justus conta que Rafa Justus não estava no grupo dos irmãos

Recentemente, Fabiana explicou que, no início, ela e os irmãos mantinham dois grupos de conversa no WhatsApp: um para assuntos considerados mais sérios, em que Rafaella não participava, e outro em que a irmã mais nova estava incluída. Segundo ela, quando Rafaella entrou na adolescência, eles decidiram unificar tudo em um único grupo, entendendo que a caçula já tinha maturidade para participar de todas as conversas.

Fabiana comentou que percebeu o crescimento da irmã justamente nesse momento, ao notar que não havia mais necessidade de separar os assuntos. Rafaella, em tom de humor, respondeu dizendo que antes era a “excluída” e que, ao ser aceita no grupo principal, os irmãos também “Viram que eu não sou a ‘dedo-duro’”, comentou a jovem.

Os filhos de Roberto Justus

O empresário Roberto Justus é pai de cinco filhos. O primogênito, Ricardo Justus, e a segunda filha, Fabiana Justus, são frutos de seu primeiro casamento com Sacha Chryzman. Em seguida, nasceu Luiza Justus, da união com Gisele Prochaska. A quarta filha, Rafaella Justus, é fruto do relacionamento com Ticiane Pinheiro. A caçula da família é Vicky Justus, de 4 anos, filha do atual casamento com Ana Paula Siebert.

