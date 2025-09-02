CARAS Brasil
Atualidades / Orgulhosa!

Rafaella Justus reage à nova conquista do padrasto, César Tralli

Rafaella Justus reagiu nas redes sociais após o padrasto, César Tralli, ser anunciado como novo apresentador do Jornal Nacional

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 09h20

Rafaella Justus e César Tralli
Rafaella Justus e César Tralli - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Justus usou as redes sociais para demostrar toda a admiração que sente pelo padrasto, César Tralli, que será o novo apresentador do Jornal Nacional ao lado de RenataVasconcellos. O jornalista, que comanda o Jornal Hoje, substituirá William Bonner, que vai apresentar o Globo Repórter com Sandra Annenberg.

Através dos Stories do Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus compartilhou a publicação em que Tralli aparecer com Renata e Bonner e não escondeu a felicidade de ver o padrasto crescendo na carreira. "Orgulho define", disse a jovem, marcando o padrasto e acrescentando emojis de mãos aplaudindo. "E esse trio?", completou ela, acrescentando um emoji de coração.

Ticiane Pinheiro também fez questão de parabenizar o amado na web. "Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina. Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável."

"Você se manteve firme e focado diante dos desafios, soube transformar dificuldades em aprendizado e seguiu com coragem e ética em cada decisão. Isso faz de você não apenas um profissional admirável, mas também um homem ainda mais inspirador para mim, pra nossa família e para todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado. Parabéns, meu amor! Estarei ao seu lado torcendo e te aplaudindo sempre. Te amo", declarou-se.

Confira: 

Instagram
Rafaella Justus parabeniza César Tralli - Foto: Instagram

César Tralli comemora desafio de assumir o Jornal Nacional

O apresentador César Tralli está radiante com seu novo desafio profissional. Nesta segunda-feira, 1º, a TV Globo anunciou que ele é o novo titular do Jornal Nacional após William Bonner anunciar sua saída do programa.

Com isso, Tralli comemorou a oportunidade de crescer na carreira de jornalista e assumir o JN. "Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN."

"Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN", disse ele. 

Leia também:Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar dia de beleza com as filhas

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

