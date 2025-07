Ex-Miss Bumbum confessa por que vazou vídeo de Jenny Miranda com Cezar Black

A ex-Miss Bumbum Daiana Nogueira confessou que vazou o vídeo em que Jenny Miranda aparece trocando beijos com o ex-BBB Cezar Black

A empresária e ex-Miss Bumbum Daiana Nogueira confessou que vazou o vídeo em que a ex-participante de 'A Fazenda 15', Jenny Mirandaaparece trocando beijos com o ex-BBB Cezar Black em um restaurante. Em um vídeo publicado nos stories nesta quarta-feira, 30, ela explicou os motivos para expor o momento.

"Eu não tenho medo de cancelamento de internet, isso é para os fracos. De onde eu vim, eles cancelam CPF. Eu sobrevivi e estou aqui para bater de frente contigo", iniciou ela, que continuou: "Todo mundo [que estava no jantar] sabia que eu não gosto de você".

E complementou: "Você pode não saber quem sou eu, mas eu sei muito bem quem é você. Eu sei também que você já se deitou no passado com o meu marido e sei das coisas que você fala da Bia, dos seus netos. Inclusive, ontem falou um monte de mentira. Minha vontade era de voar em você", disparou.

Durante o jantar, a empresária contou que não teve interação com Jenny, mas, ao final do encontro, a influenciadora pediu para gravar um vídeo com ela. "Hoje, quando acordei, fui no direct dela e falei: 'Ontem, eu prometi para o pessoal que não ia ter confusão, que eu ia me comportar e te tratar bem. (...) Eu aceitei fazer o vídeo com você por educação, mas a gente não tem afinidade nenhuma, minha afinidade é com a sua filha. Então, eu te peço para tirar o vídeo do ar", contou.

Segundo a ex-Miss Bumbum, Jenny não quis apagar o vídeo: "Ela falou: 'Tomara que a Bia fique com raiva de você'. (...) Falou que meu filho é sustentado pela Bia Miranda, porque ela acha que as pessoas que estão ao redor da Bia não tem valor, tem preço. Só que diferente da Bia, meu filho teve uma mãe. Ele não precisa que ninguém sustente ele".

Admitiu

A empresária admitiu que foi ela quem gravou o vídeo da influenciadora com o enfermeiro e explicou por que divulgou. "Ela já ficou com meu marido no passado e não quis apagar o vídeo que fez comigo ontem. Então, ela queria comprar uma briga. E ela conseguiu", falou.

"Para as pessoas que estão me chamando de fofoqueira, ela estava em um lugar público, [ela] não escondeu de ninguém [o beijo], estava entrando um por dentro do outro, sentados em um restaurante, e não filmei escondido."

Mais cedo, a mãe de Bia Miranda disse que uma pessoa maldosa filmou o momento e vazou para a mídia. Veja o que ela disse!

