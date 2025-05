Ex-BBB Cezar Black revela por que voltou à antiga profissão: 'Apenas'

Servidor público antes do BBB 23, Cezar Black explicou sua decisão de retomar o trabalho em sua área de formação após afastamento

Ex-participante do BBB 23, Cezar Black está de volta à sua antiga profissão: a enfermagem. Ele, que já possuía 11 anos de serviço público antes do reality show da TV Globo, decidiu recentemente retomar a carreira na área da saúde com plantões noturnos.

A novidade foi revelada por ele em março deste ano, através de uma publicação nas redes sociais. Agora, em entrevista ao site 'Quem', Black abriu o coração e explicou por que escolheu trabalhar novamente em sua área de formação.

" Nunca pensei em desistir , principalmente por amar a profissão, mas também por ser servidor público. Cheguei lá com muito esforço e estudo, e tenho um salário muito bom trabalhando com o que gosto", declarou o ex-BBB. De acordo com Cezar Black, a decisão nada tem a ver com o retorno financeiro após o reality show, uma vez que colheu bastante frutos de sua participação no confinamento.

"Muita gente associa isso a estar flopado ou na pior. Graças a Deus, consegui depois do Big Brother ter um retorno financeiro muito bom, fiz muita publicidade, juntei um bom dinheiro e comprei até uma nova casa. Hoje, retorno à enfermagem porque gosto de ter um trabalho, ocupar minha mente, e não ficar apenas como influencer ", explicou ele, que ficou 3 anos afastado da profissão.

Cezar Black também participou de A Fazenda

O ano de 2023 foi bastante agitado para Cezar Black. Após sua participação no BBB 23, da TV Globo, o famoso foi convidado para entrar em 'A Fazenda 15', reality show rural da Record TV. Ele conseguiu entrar no programa através da dinâmica do Paiol, onde 10 famosos disputaram uma das vagas no elenco principal.

Black, no entanto, foi eliminado na 12ª Roça, com 14,87% dos votos do público. Em entrevista à CARAS Brasil, cedida em 2024, o influenciador abriu o jogo sobre sua participação em 'A Fazenda'; confira detalhes!

