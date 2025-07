Novo casal? Jenny Miranda é vista aos beijos com ex-BBB

Ex-A Fazenda, Jenny Miranda foi flagrada aos beijos em um restaurante com um ex-participante do BBB 23; saiba quem é

Ao que tudo indica, a fila andou para Jenny Miranda! Solteira desde o fim de seu casamento com o médico Fábio Gontijo, a ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, foi vista aos beijos com o ex-BBB Cezar Black na noite de terça-feira, 29. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Os dois estiveram em um restaurante em São Paulo na companhia de outros amigos, incluindo Key Alves e o namorado, o cantor sertanejo Bruno Rosa. Para quem não sabe, a jogadora de vôlei firmou uma grande amizade com Cezar Black durante o confinamento do BBB 23, edição da qual eles participaram.

Por meio das redes sociais, Jenny Miranda e Black compartilharam alguns registros da noite entre amigos, mas nada que desse a entender que os dois estariam vivendo um romance. No entanto, no registro divulgado por Fábia Oliveira, eles aparecem trocando longos beijos no local.

Vale lembrar que Jenny e Cezar Black se conheceram em 'A Fazenda 15', reality show da Record TV. A mãe de Bia Miranda deixou o confinamento na sexta roça do programa, enquanto o ex-BBB foi eliminado na 12ª. Até o momento, eles não se pronunciaram a respeito do 'flagra'.

Ex-BBB Cezar Black, Jenny Miranda e Key Alves - Reprodução/Instagram

Bia Miranda se manifesta após recado da mãe, Jenny Miranda

A relação conturbada de Bia Miranda e Jenny Miranda voltou a ser comentada na quarta-feira, 23, após a mãe da influenciadora digital pedir perdão ao vivo durante participação em um podcast. As duas estão afastadas há anos e não possuem qualquer tipo de contato por escolha da jovem.

Em entrevista ao 'Link Podcast', Jenny revelou ao vivo que gostaria de voltar a conviver com a filha e com os dois netos, herdeiros de Bia Miranda. A ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, ainda pediu para que a jovem a procurasse para que elas pudessem conversar e se resolver.

O recado de Jenny Miranda chegou até Bia, que fez questão de responder à mãe; confira detalhes!

Leia também: Ex-BBB Cezar Black revela por que voltou à antiga profissão: 'Apenas'