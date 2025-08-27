CARAS Brasil
  2. Ex de Britney Spears vem a público após comentário da cantora
Atualidades / Eita

Ex de Britney Spears vem a público após comentário da cantora

Sam Asghari, ex-marido de Britney Spears se pronuncia após fala controversa da artista sobre o casamento: "Os anos mais difíceis da minha vida"

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 17h41

Britney Spears
Britney Spears - Foto: Getty Images

Nesta segunda-feira, 25, o ator e modelo Sam Asghari veio a público após Britney Spears, sua ex-esposa, classificar o antigo relacionamento como os “anos mais difíceis” de sua vida, no último domingo, 24.

“Nosso casamento era muito real para mim. Pode ter sido breve, mas ficamos juntos por sete anos. Eu era apaixonado por ela, sempre a amarei e lhe desejo o melhor, sempre”, declarou o artista para a revista americana Entertainment Weekly.

A situação ganhou repercussão após Britney Spears fazer uma postagem em suas redes sociais sobre os anos em que esteve casada com Sam, um período em que ficou afastada de seus filhos, Sean Preston e Jayden James, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline. A cantora alegou que foi “impossibilitada de ligar ou enviar mensagens de texto” aos herdeiros.

Os anos mais difíceis da minha vida… Fiquei sem poder ligar ou mandar mensagens. Lembro-me de que, em choque, meu segredo para sobreviver era a negação e muitas lágrimas. É estranho que eu e Sam fôssemos casados, mas quase parecia uma distração falsa para me ajudar a lidar com isso”, escreveu a artista em sua publicação que foi apagada na manhã de terça-feira, 26.

O casal se conheceu durante as gravações do videoclipe de Slumber Party, em 2016. eles se casaram em junho de 2022 e anunciaram oficialmente a separação em 2024.

Astróloga revela futuro de Britney Spears

Britney Spears, possivelmente, se tornou um dos nomes cotados para o próximo evento anual Todo Mundo No Rio, que acontece em Copacabana e já trouxe Madonna e Lady Gaga nos últimos anos. Com a possibilidade de vir para o Brasil em 2026, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz contou à CARAS Brasil sobre o futuro da cantora.

Pelo nome dela, ela tem o número três. Resulta no número três que é o numeral da comunicação. Só que o três dela não é raiz. O três dela vem de um 12, que é o número da vítima. Ela tem estrela, ela faz, ela acontece, ela canta, ela dança, ela escreve, ela é autora. No entanto, ela é vítima. E o pouco que a gente conhece, ela é vítima da família dela", revelou a profissional.

Ela faz aniversário em dezembro. Nesse mês, ela entra num ano de mudanças e movimentos, a partir do aniversário. Ela precisa disso. Na revolução solar dela, está bem espectado para o trabalho. Tem ótimos planetas na casa do trabalho. Porém, essa casa também é de saúde. Ela vai se dar bem se ela se equilibrar. Ela vai se dar bem se ela tiver esse esteio emocional. Precisa tratar urgentemente a saúde mental dela”, completou Vanessa.

Leia também: Balenciaga lança coleção em parceria com Britney Spears

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

