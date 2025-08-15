Astróloga revela futuro de Britney Spears: 'Precisa ter estrutura emocional'

Vanessa Alvaiz, astróloga e numeróloga, revela futuro de Britney Spears e qual a possibilidade de um show dela em Copacabana

Britney Spears é um dos nomes rumorados para o grandioso show de Copacabana em 2026, parte do evento Todo Mundo No Rio, que se tornou anual e já trouxe Lady Gaga e Madonna. A eterna princesa do pop se tornou muito comentada por ser um dos artistas que supostamente estão sendo sondados pela prefeitura da cidade maravilhosa. A astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz contou tudo para a CARAS Brasil sobre o futuro dela e a possibilidade do apelidado Britneycabana acontecer.

Obstáculos

Analisando a numerologia do nome da sagitariana, Vanessa iniciou dizendo o seguinte: "Pelo nome dela, ela tem o número três. Resulta no número três que é o numeral da comunicação. Só que o três dela não é raiz. O três dela vem de um 12, que é o número da vítima. Ela tem estrela, ela faz, ela acontece, ela canta, ela dança, ela escreve, ela autora. No entanto, ela é vítima. E o pouco que a gente conhece, ela é vítima da família dela".

Outro ponto é a ausência. Vítima de uma tutela do pai, a cantora quebrou os laços familiares e, aparentemente, se mostra muito sozinha. Alvaiz analisa: "Ela tem ausência da estabilidade, do equilíbrio, da administração e da ordem, além da ausência da família, do saber se relacionar, ela tem ausência do começo, meio e fim, a famosa autodisciplina. Ela tem todas essas ausências no nome dela."

O que diz o mapa astral de Britney?

A astróloga conta: "Ela tem Sol, Mercúrio e Urano na casa três, que é a casa da comunicação, da expressão, ela escreve, ela fala, ela tem ideias, a cabeça e o mental dela é 'a milhão'. Tudo ela pensa, ela escreve, tem ideias rápidas, compõe rápido. Britney é muito expressão, muito entusiasmada, mas ela não tem o 'chão', não tem o esteio. E isso cansa também o mental dela. Tem um Júpiter e um Plutão na casa do dinheiro. Júpiter é o planeta da sorte. O dinheiro vem para ela, mas, ao mesmo tempo, tem o Plutão que dá umas reviravoltas. Ela está sempre nessa gangorra."

Planos artísticos

Sim, é possível a vinda da princesa do pop em um show único no Brasil. No entanto, Britney precisa pegar as rédeas da carreira artística e 'bater o pé' para direcionar suas vontades, tanto em possíveis shows, como em futuros projetos: "Ela faz aniversário em dezembro. Nesse mês, ela entra num ano de mudanças e movimento, a partir do aniversário. Ela precisa disto. Na revolução solar dela, está bem espectado para trabalho. Tem ótimos planetas na casa do trabalho. Porém, essa casa também é de saúde. Ela vai se dar bem se ela se equilibrar. Ela vai se dar bem se ela tiver esse esteio emocional. Precisa tratar urgentemente a saúde mental dela.", pontua Vanessa.

A astróloga também reforça: "Ela tem Plutão na casa oito, que fala sobre poder, dinheiro e negociações e está com Marte na casa sete das associações, planetas de briga, de luta. Ela vai precisar lutar e bater os pés, tomar as rédeas da vida artística dela e falar: "Eu vou". O mapa do ano dela está bom, favorece, mas é aquilo: os planetas bons estão concentrados na casa 6, que é a casa do trabalho, mas essa mesma casa é a casa do serviço e da saúde. Então, se ela não se organizar mentalmente, vai ser difícil."

Por fim, a numeróloga explica que a missão de vida dela é o seis, número que representa a missão de amor e compaixão. Ela analisou: "Pode ser que comece dentro desse ambiente familiar dela. Me parece até que ano que vem um deles vai ficar doente, pode ser que vai ficar até bem complicado, pode ser que desperte algo nela. Tem muitas transformações para ela, mas ela primeiro vai precisar cuidar da saúde mental dela, assim como todo mundo precisa ter esse carinho com a mente. No caso dela, por ter toda essa solidão, ela precisa deste acolhimento. Se ela pegar este caminho do amor e da compaixão, é uma grande saída para ela."

