Balenciaga lança coleção em parceria com Britney Spears

Britney Spears inspira a última coleção de Demna na grife Balenciaga. Saiba os valores das peças da collab

A cantora Britney Spears fez uma collab com a grife Balenciaga para a nova coleção da grife. Ela foi a inspiração para a criação de peças colecionáveis da marca com seu rosto. Inclusive, a nova coleção marca a despedida de Demna, que esteve à frente da grife desde 2015 e se despede para ir para a Gucci.

Britney adorou o convite para a collab no mundo fashion. “Sempre amei moda e fiquei muito honrada e animada que a Balenciaga e a Demna tenham escolhido colaborar comigo na última coleção de Demna com a Maison. Espero que meus fãs gostem tanto quanto eu. Estas são algumas das minhas imagens favoritas de um momento incrível na minha carreira e vida, e estou animada por compartilhá-las com todos”, disse ela sobre as fotos estampadas nas peças.

As novas peças foram anunciadas no lookbook ‘Exactitudes' da Balenciaga by Demna e fazem parte da coleção primavera de 2026. Os itens possuem estampas com fotos de Britney, strass, spikes e estilo destroyed.

Os itens são vendidos por valores que vão de R$ 4 mil a R$ 8 mil.

Desabafo sobre a vida nos Estados Unidos

Em suas redes sociais, Britney Spears sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 41 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora estava curtindo uns dias de descanso nas Bahamas e aproveitou para fazer um desabafo em sua conta no Instagram.

A artista publicou um vídeo em que aparece dançando e escreveu um longo texto. "Quando pousei neste lugar exótico e lindo, meu celular ficou mostrando as mesmas duas fotos".

