Esposa de Pedro Leonardo recebe alta após 'combo' de cirurgias

A influenciadora digital Thais Gebelein, esposa de pedro Leonardo, agradeceu as mensagens de carinho após passar por cirurgias

Thais Gebelein, mulher de Pedro Leonardo, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para anunciar que recebeu alta hospitalar. Ela passou por um "combo" de cirurgia na última semana e explicou que devido a uma oscilação em sua pressão precisou ficar mais um dia no hospital.

"De alta já! Era pra eu ter tido alta ontem, porém minha pressão tava dando uma oscilada, e preferimos manter até hoje! Tô sonolenta, porque se durmo com refresnol, imaginem? Venho conversar tudo com você em breve! Obrigada pelo carinho e orações!!", disse a influenciadora digital ao compartilhar uma foto em que aparece deitada na cama do hospital.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Thais revelou que realizou as cirugias para "arrumar" algumas partes de seu corpo. "Fiz uma cirurgia reparadora, de diástase e hérnia, correção de lipo e cicatriz. E ainda fiz uma troca do silicone que era pertinente", explicou. "Segundo o Dr. Thiago Pailiello, tinha torção de prótese!", comentou o motivo da troca.

A arquiteta de formação ainda apontou o motivo de ter feito os procedimentos: "Já era uma cirurgia programada, me incomodava bastante há tempos!", disse ela, que anteriormente já tinha contado que havia feito outras cirurgias. "Prótese e uma pequena escultura nos flancos, dessa vez, tomei coragem para fazer a diástase, que tenho desde a segunda gestação, com médicos maravilhosos! No caso aqui o Dr. Andre Morel me deixou muito segura!", declarou a famosa, mãe de Maria Sophia, de 14 anos, e Maria Vitória, de sete.

Confira:

Thais Gebelein fala sobre alta hospitalar - Foto: Instagram

Thais Gebelein revela momentos marcantes de sua maternidade

Mãe de duas meninas, Maria Sophia, de 14 anos, e Maria Vitória, de sete, a esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, revelou em entrevista especial de Dia das Mães para a CARAS Digital como é sua maternidade, quais dificuldades já enfrentou, momentos marcantes e se deseja aumentar a família com o cantor.

Apesar de ser uma mãe muito amiga e presente, a arquiteta de formação contou que impõe limites nas herdeiras, principalmente agora que está com a mais velha na adolescência. Thais revelou que é até vista como "mãe chata" por não deixar as meninas fazerem tudo o que desejam.

"Primeiramente, a Thais mãe é uma Thais brava, mas uma Thais amiga, eu sou muito amiga delas, eu quero que elas tenham um ponto de apoio em mim, mas sem ultrapassar a linha, o limite, entre ser mãe e ser amiga, então eu tento ao máximo fazer tudo o que elas precisam, querem, para agradar, tudo que eu posso sempre faço, mas aí eu também exijo uma certa reciprocidade, uma educação, um companheirismo também na hora que é pra fazer as nossas coisas, o que não é muito fácil, né? Principalmente com uma filha adolescente, já é dona de si, querendo ser dona de si e aí a gente entra em alguns choques normais e aí eu acabo sendo aquela mãe chata, mas dizem que para ter um filho educado, bem sucedido, existe uma mãe chata por trás, então às vezes eu sou essa mãe aí", afirmou. Saiba mais!

