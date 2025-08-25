CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  Esposa de Pedro Leonardo revela 'combo' de cirurgias: 'Tomei coragem'
Bem-estar e Saúde / Transformação!

Esposa de Pedro Leonardo revela 'combo' de cirurgias: 'Tomei coragem'

Em entrevista para a CARAS, esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein, revela que passou por algumas cirurgias nos últimos dias; saiba quais

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 13h12

Esposa de Pedro Leonardo revela cirurgias
Esposa de Pedro Leonardo revela cirurgias - Reprodução/Instagram

A esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, passou por algumas ciurgias no dia 23 de agosto e gerou curiosidade sobre quais seriam elas após postar uma foto usando uma cinta cirúrgica no hospital.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a arquiteta de formação revelou que passou por um "combo" de operações e que está se recuperando bem. Mãe de duas meninas, Maria Sophia, de 14 anos, e Maria Vitória, de sete, a influenciadora digital resolveu "arrumar" algumas partes de seu corpo.

"Fiz uma cirurgia reparadora, de diástase e hérnia, correção de lipo e cicatriz. E ainda fiz uma troca do silicone que era pertinente", explicou tudo o que foi realizado. "Segundo o Dr. Thiago Pailiello, tinha torção de prótese!", comentou o motivo da troca.

Thais Gebelein ainda apontou o motivo de ter feito os procedimentos: "Já era uma cirurgia programada, me incomodava bastante há tempos!".

Anteriormente, ela contou que já havia feito outras cirurgias. "Prótese e uma pequena escultura nos flancos, dessa vez, tomei coragem para fazer a diástase, que tenho desde a segunda gestação, com médicos maravilhosos! No caso aqui o Dr. Andre Morel me deixou muito segura!", declarou.

Por fim, ela relatou sobre a recuperação: "Estou super assistida, controlando dor e pressão, e em breve terei alta!".

Esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein, passa por cirurgias
Esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein, passa por cirurgias - Foto: Reprodução/Instagram

Como Pedro Leonardo conheceu Thais

Casados há 15 anos, Thais contou para a CARAS como conheceu Pedro Leonardo e brincou ao dizer que nunca foi pedida em casamento oficialmente. Apesar disso, a arquiteta de formação diz que desde o primeiro beijo sentiu que estavam unidos.

"O conheci através de uma amiga, quando ela me chamou para passar Ano Novo em Goiânia, depois de muitos anos não dando certo, no ano de 2009/2010 deu e assim do aeroporto fomos em um churrasco na casa da avó da irmã dele, e lá nos conhecemos, em meio a amigos e roda de viola, eu adorava, aliás ainda amo!", declarou a nora de Leonardo.

Ao ser questionada sobre o pedido de casamento, ela revelou: "Não aconteceu, né? Tô esperando até hoje (risos) Brincadeira, hoje não tenho mais essa vontade de casar na Igreja, somos casados no papel, que por muitos anos foi somente uma união estável, porém, acredito que somos casados desde o dia do nosso primeiro beijo"Saiba mais da história do casal aqui!

Nataly Paschoal

