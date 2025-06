Ex-BBBs Alane Dias e Isabelle Nogueira se reencontram em festival no Amazonas

Alane Dias marcou presença no Festival de Parintins e mostrou o reencontro com Isabelle Nogueira, sua ex-colega de confinamento do BBB 24

Alane Dias viveu momentos especiais nos últimos dias! A atriz e ex-BBB esteve em Manaus, no Amazonas, para prestigiar o Festival de Parintins, evento anual que acontece no Norte do país.

Além de assistir às apresentações, Alane também reencontrou Isabelle Nogueira, sua ex-colega de reality show. Por meio das redes sociais, a nora de Preta Gil abriu um álbum de fotos de sua passagem pelo local e mostrou um vídeo de seu encontro com a cunhã-poranga.

" Manaus me mostrou e reforçou o quanto eu amo a cultura da nossa região norte. que coisa mais linda, que amor lindo é esse que pulsa no coração de um povo que ama a sua terra. vocês são especiais! Quero voltar logo ", escreveu a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, na legenda.

A postagem de Alane Dias rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que celebraram o reencontro das ex-sisters. "Você e Isabelle representam muito a força da mulher do Norte. Lindas!", declarou uma seguidora. "Que bom que você e Isa permanecem amigas, amava as duas juntas", disse outra. "Linda Alane, seja sempre bem-vinda! Mulheres do Norte exaltando o Norte", falou uma terceira.

Confira os registros de Alane no Amazonas:

Ex-BBBs Alane Dias e Isabelle Nogueira - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alane Dias (@alane)

Alane Dias conta como conheceu o namorado, Francisco Gil

O romance entre Alane Dias e Francisco Gil vai muito bem! Apesar de terem assumido oficialmente o namoro há pouco mais de um mês, rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram a circular nas redes sociais ainda em março, durante o Carnaval.

Em entrevista recente ao 'Gshow', a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre o amado. De acordo com a famosa, os dois se conheceram no Rio de Janeiro logo após ela, nascida em Belém, no Pará, se mudar para o local.

Discretos, Alane Dias e Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil e o do ator Otávio Muller, costumam compartilhar raríssimos registros juntos nas redes sociais.

Leia também: Ex-BBB Alane e Francisco Gil trocam beijos em evento após assumirem namoro