Ex-BBB Alane e Francisco Gil trocam beijos em evento após assumirem namoro

Discretos, Alane e Francisco Gil fizeram a primeira aparição juntos publicamente em evento realizado em SP; veja fotos

O amor está no ar! A ex-BBB Alane Dias e o cantor Francisco Gil fizeram a primeira aparição juntos publicamente após assumirem o romance, em maio deste ano. O casal marcou presença em um evento em São Paulo na noite de terça-feira, 10, e posou agarradinho para os fotógrafos de plantão.

Para a ocasião especial, a paraense apostou em um look elegante composto por um vestido longo preto e um blazer da mesma cor. Já o filho de Preta Gil e Otavio Muller surgiu usando roupas em tons claros, como uma camisa de gola alta branca e uma calça bege.

Esbanjando alegria, os dois não pouparam beijos e carinhos para as câmeras presentes no local. Apesar de terem assumido o namoro há pouco mais de um mês, rumores de que Alane Dias e Francisco Gil estariam vivendo um affair começaram a circular nas redes sociais ainda em março, durante o Carnaval.

Discretos, os dois famosos costumam compartilhar raríssimos registros juntos nas redes sociais. Vale lembrar que Francisco estava em Washington, nos Estados Unidos, fazendo companhia para a mãe, Preta Gil, que iniciou o tratamento experimental contra o câncer ainda na terça-feira, 10.

Confira as fotos de Alane e Francisco Gil:

Alane Dias e Francisco Gil - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Alane Dias e Francisco Gil - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Alane Dias e Francisco Gil - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News

Como Alane e Francisco Gil se conheceram?

Em entrevista ao 'Gshow', a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre o amado. Alane e Francisco se conheceram no Rio de Janeiro logo após a bailarina, nascida em Belém, no Pará, se mudar para o local. "Ele é maravilhoso", declarou a famosa.

Quem é Francisco Gil?

Francisco Gil, de 30 anos, é músico e filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Muller. O artista foi indicado ao Grammy Latino em duas ocasiões e, em 2023, conquistou o prêmio de Melhor Grupo Pop Rock com o grupo Gilsons no Prêmio da Música Brasileira. Eles também ganharam o prêmio de Melhor Projeto Audiovisual pelo filme Pra Gente Acordar.

