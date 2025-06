Ex-BBB Alane Dias conta como conheceu o namorado, Francisco Gil

Nora de Preta Gil, a ex-BBB Alane Dias abriu o coração ao falar sobre o romance com Francisco Gil, filho da cantora: 'Maravilhoso'

O romance entre Alane Dias e Francisco Gil vai muito bem! Apesar de terem assumido oficialmente o namoro há pouco mais de um mês, rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram a circular nas redes sociais ainda em março, durante o Carnaval.

Em entrevista ao 'Gshow', a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre o amado. Alane e Francisco se conheceram no Rio de Janeiro logo após a bailarina, nascida em Belém, no Pará, se mudar para o local.

" Ele é maravilhoso ", declarou a ex-BBB. Recentemente, o casal aproveitou um fim de semana juntinhos em Búzios, no Rio. Por meio das redes sociais, Alane Dias compartilhou alguns registros de sua estadia no local paradisíaco, incluindo fotos de idas à praia e passeio noturno.

Em um dos cliques, a bailarina surgiu em clima de romance junto com o filho de Preta Gil. Na imagem, ela aparece no colo de Francisco, enquanto os dois estão sentados em uma janela com vista de frente para o mar. O cantor ainda foi fotografado dando um beijo carinhoso na cabeça da amada.

Discretos, Alane Dias e Francisco Gil costumam compartilhar raríssimos registros juntos nas redes sociais.

Francisco Gil e Alane Dias - Foto: Reprodução/Instagram

Por que a ex-BBB Alane se mudou para o Rio de Janeiro?

A decisão de Alane de se mudar para o Rio de Janeiro aconteceu para expandir ainda mais sua carreira artística. Atualmente, a ex-BBB cursa artes cênicas na renomada escola Casa de Artes de Laranjeiras (CAL) e deve se formar ainda este ano.

Quem é Francisco Gil?

Francisco Gil, de 30 anos, é músico e filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Muller. O artista foi indicado ao Grammy Latino em duas ocasiões e, em 2023, conquistou o prêmio de Melhor Grupo Pop Rock com o grupo Gilsons no Prêmio da Música Brasileira. Eles também ganharam o prêmio de Melhor Projeto Audiovisual pelo filme Pra Gente Acordar.

Leia também: Francisco Gil chega aos EUA para acompanhar o tratamento de câncer da mãe