Dia das Mães: Thais Gebelein revela momentos marcantes de sua maternidade

No Dia das Mães, Thais Gebelein revela para CARAS que tipo de mãe é, se deseja ter mais filhos com Pedro Leonardo e seus desafios da maternidade

Mãe de duas meninas, Maria Sophia, de 14 anos, e Maria Vitória, de sete, A esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, revelou em entrevista especial de Dia das Mães para a CARAS Digital como é sua maternidade, quais dificuldades já enfrentou, momentos marcantes e se deseja aumentar a família com o cantor.

Apesar de ser uma mãe muito amiga e presente, a arquiteta de formação contou que impõe limites nas herdeiras, principalmente agora que está com a mais velha na adolescência. Thais revelou que é até vista como "mãe chata" por não deixar as meninas fazerem tudo o que desejam.

"Primeiramente, a Thais mãe é uma Thais brava, mas uma Thais amiga, eu sou muito amiga delas, eu quero que elas tenham um ponto de apoio em mim, mas sem ultrapassar a linha, o limite, entre ser mãe e ser amiga, então eu tento ao máximo fazer tudo o que elas precisam , querem, para agradar, tudo que eu posso sempre faço, mas aí eu também exijo uma certa reciprocidade, uma educação, um companheirismo também na hora que é pra fazer as nossas coisas, o que não é muito fácil, né?", relatou como funciona.

E continuou: "Principalmente com uma filha adolescente, já é dona de si, querendo ser dona de si e aí a gente entra em alguns choques normais e aí eu acabo sendo aquela mãe chata, mas dizem que para ter um filho educado, bem sucedido, existe uma mãe chata por trás, então às vezes eu sou essa mãe aí" .

Momentos marcantes e difuldades na maternidade

Como já revelado em outra entrevista para a CARAS, o acidente de Pedro Leonardo foi algo marcante na vida de Thais Gebelein. Ao ver o marido internado por 28 dias na UTI, a influencer na época não apenas mudou de carreira, como também precisou se recompor para cuidar da primogênita, que na época tinha um pouco mais de um ano de vida.

"Da Maria Sophia foi voltar a ser mãe depois do acidente do Pedro. Tinha uma época que eu só aceitava o que vinha, eu não conseguia exercer nenhum papel além de existir. Aí eu voltei a ser mãe, isso me marcou muito, essa fase me marcou muito. A Maria Sophia é a primeira, é desafiador, tudo que você vive pela primeira vez", compartilhou o momento marcante que teve com a primeira herdeira.

Já com a caçula foi outra preocupação: "Da Maria Vitória foi relação à fala dela, que ela atrasou muito a fala dela por um problema de junção de fonemas, umas dificuldades que ela tinha, isso me preocupou bastante, me levou a pensar que ela tinha alguns transtornos . Passei com especialistas e graças a deus ela foi se igualando às outras crianças e as coisas foram acontecendo".

Além disso, a nora de Leonardo compartilhou quais foram as dificuldades encontradas ao se tornar mãe. "A limitação, a privação do sono e aquela coisa de você não fazer as coisas no momento que você quer, mas no momento que você consegue. Hoje o maior desafio está sendo lidar com duas fases totalmente diferentes, né, elas têm seis anos e meio de diferença, então são duas fases completamente diferentes e agora estou querendo um manual para ser mãe de adolescente", brincou.

Mais filhos?

Casada com Pedro Leonardo desde 2010, Thais Gebelein revelou que pensaram em ter mais filhos, contudo, a doença da mãe e outras circunstâncias acabaram desanimando o casal.

"Assim que eu tive a Mavie [Maria Vitória], a gente pensou muito em tentar mais uma vez, claro, né, que a gente gostaria de ter as duas experiências, experiência de ser mãe de menina e mãe de menino, porém, quando a Maria Vitória tinha um ano mais ou menos, minha mãe adoeceu e eu desanimei muito, ela teve câncer e, apesar de ter ficado quatro anos muito bem, eu desanimei de encarar esse momento mãe novamente, mais por conta disso, da minha mãe não acompanhar" , explicou o que houve.

"Aí o Pedro também foi desanimando e a gente brinca que viria outra menina, mas tudo bem se viesse outra menina também. Acho que a partir do momento que você sabe o sexo, faz o ultrassom, a sexagem para saber o sexo, a gente já aceita, parece que não tinha como ser outra coisa. Sou muito feliz sendo mãe de duas meninas e paramos por aí mesmo", declarou.

