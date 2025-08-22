Esposa de Eduardo Costa responde fã sobre rumores de crise em casamento

Esposa do cantor Eduardo Costa, Mariana Polastreli respondeu sobre os rumores de que o casamento deles estaria passando por uma crise

Esposa do cantorEduardo Costa, Mariana Polastreliaproveitou um tempo livre nesta quinta-feira, 22, para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante o iinteração, um internauta quis saber sobre os rumores de que o casamento deles estaria passando por uma crise.

"Estão realmente em crise no casamento?", quis saber a pessoa. "Ficamos sabendo junto com vocês dessa informação", respondeu ela, que compelementou com um texto bíblico: "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:10"

E outro internauta enviou: "Crise no casamento é pouco passou num canal da tv que você é submissa a ele". Mariana, por sua vez, respondeu: "Eu sou submissa a ele e ele a mim. Cada um com seu papel. A minha submissão como esposa está ligada ao amor do meu marido. Paulo diz em Efésios 5:25 que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a Igreja, ou seja, de forma sacrificial, cuidando, protegendo e se entregando por ela".

"Isso mostra que a submissão só faz sentido dentro de um relacionamento em que o MARIDO exerce seu PAPEL com amor, honra e responsabilidade. A submissão traz equilíbrio ao casamento, evitando disputas de poder. Deus estabeleceu papéis diferentes para homem e mulher, não para gerar hierarquia de valor, mas para criar ordem e unidade. Quando a esposa se submete e o marido ama de forma sacrificial, a família experimenta paz, respeito mútuo e prosperidade espiritual."

Por fim, desabafou sobre sua história com Eduardo Costa. "Nossa história dá um livro, de verdade! Fomos desacreditados, amaldiçoados , zombados, chacotados, muitas vezes envergonhados. Fomos, não. Ainda somos. Passamos por tempos e tempos pelo vale, mas nunca fizemos questão de desmentir ou tentar provar nada. Enquanto tudo acontecia, nós estávamos unindo forças em um só propósito: fazer dar certo porque essa foi a nossa escolha, e casamento é uma decisão diária mútua", escreveu.

Post de Mariana Polastreli — Foto: Reprodução | Instagram

Post de Mariana Polastreli — Foto: Reprodução | Instagram

Post de Mariana Polastreli — Foto: Reprodução | Instagram

Declaração de amor de Eduardo Costa

O cantor sertanejo Eduardo Costa surpreendeu ao fazer uma declaração de amor para sua esposa, Mariana Polastrelli. Ele comemorou o aniversário dela com um álbum de fotos no Instagram e exaltou o sucesso do casamento deles.

"Graças a DEUS por tudo, por tudo mesmo, sou grato a DEUS por cada grãozinho de areia que ele me deu, mas das conquistas que o eterno me deu a oportunidade de conquistar a mais valiosa foi ter encontrado minha esposa, minha companheira, minha mulher, minha amiga, minha coluna de apoio Mariana @marianapolastreli meu grande amor. E, quando falo amor, não to falando de amor de começo de relacionamento não. Estou falando parceria até quando não estamos bem, to falando de cuidado, de oração, de respeito, de família, de honra e principalmente de abdicação", disse ele.

E completou: "Casamento é a arte de ceder sempre, e colocar DEUS em primeiro lugar dentro das nossas vidas. Eu era um homem infeliz, mas eu achava que eu era muitooooo feliz, achava não, eu tinha plena certeza, mas aí DEUS me mostrou através da Mariana de fato o que é felicidade, felicidade genuína, sou feliz nas discussões, sou feliz quando as vezes estamos tristes, sou feliz quando estamos longe, sou feliz quando estamos perto, sou muito feliz no nosso casamento por que o eterno DEUS está sempre na direção, e nós estamos sempre em jejum e oração. Enfim. DEUS é sempre primeiro lugar na minha vida, e só ele pode nos dar aquilo que ele acha que merecemos, mas abaixo de DEUS essa mulher me deu o maior presente que eu tenho na minha vida, MINHA FAMÍLIA".

Por fim, ele disse: "Eu tinha casa, mas só depois da Mariana eu tive lar, um homem pode ter várias casas, mas pra ter lar tem que ter esposa, e ter uma boa esposa é o começo da vitória em todas as áreas da vida. Ohhhh vida @marianapolastreli sem você eu nem sei o que seria de mim, muito obrigado por tudo, meu amor, eu amo a vida simplesmente por você existir, obrigada pelo lar, pela família, e por me dar seu amor. Te desejo tudo que desejo pra mim e pros nosso filhos, que você tenha paz e muita saúde e que o eterno DEUS esteja sempre com você, e que você esteja sempre com o eterno, se tiver que escolher escolha sempre estár com DEUS. Theo, Maria Eduarda, Pedro e Luiz Henrique, são os nosso maiores presentes, e você é o meu presente. Eu te amo vida, conte comigo sempre tahhh, não se cuide, eu cuido de você. Te amo @marianapolastreli feliz aniversário e muitos anos de vida e saúde".

Leia também: Médica explica diagnóstico do cantor Eduardo Costa: 'Impacto drástico'