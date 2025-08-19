Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa

Esposa de Eduardo Costa, Mariana Polastreli impressiona ao contar que precisou trocar de roupa após o marido reprovar seu look para sair de casa
O cantor Eduardo Costa teve uma atitude inesperada ao ver sua esposa, a influencer Mariana Polastreli, pronta para sair de casa nesta semana. Ele não gostou da roupa que ela escolheu e fez a amada voltar para trocar o look.
O episódio foi relatado por ela nas redes sociais. Mariana contou que tinha escolhido um vestido curtinho e rodado para sair na segunda-feira, 18, mas o marido não gostou da roupa. Então, ela voltou e colocou uma blusa cropped e uma calça de alfaiataria.
"Estou pronta para resolver umas coisas. Atrasei porque coloquei um vestido e meu marido fez eu tirar. É mole? Só porque era um vestido rodadinho. Eu estava me sentindo com 15 anos. Mas ficou bom esse aqui também", disse ela.
E completou ao mostrar o vestido da discórdia. "Não dá para ter tudo nesta vida. Marido falou, a gente tem que acatar. Aprendam, mulheres. Não me julguem", afirmou.
Recentemente, a influencer Mariana Polastreli, de 37 anos, teve que repostar uma série de fotos em seu perfil no Instagram após o marido dela, o cantor Eduardo Costa, de 46, dar uma bronca nela. Isso porque ela surgiu usando biquínis e maiôs em modelos fio-dental para exibir a boa forma. Mas uma das imagens, o artista desaprovou.
No look em questão, Mariana apareceu usando um maiô recortado, decotado e fio-dental: "O marido brigou, eu excluí, cortei e repostei", escreveu na publicação feita nos stories.
E continuou: "Valorizem a blogueira aqui, porque convencer o marido a deixar postar é difícil. Repostando, mas agora com elas cortadas", escreveu ela, sem mostrar o bumbum por inteiro", escreveu na legenda da publicação no feed.
Na seção de comentários, Eduardo Costa reagiu: "Maravilhosa", comentou.
O cantor sertanejo Eduardo Costa abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Casado com a empresária Mariana Polastreli, o artista contou se possui planos de aumentar a família ao lado da companheira.
Em entrevista ao 'TV Fama', da RedeTV!, Eduardo Costa não escondeu o quanto está feliz ao lado de Mariana, com quem está junto desde 2021. Apesar do casal não ter definido uma época certa para realizar o sonho, ele revelou que a chegada dos herdeiros faz parte de um desejo de ambos.
"Se Deus quiser vamos aumentar a família. A gente não tem uma data, mas, se Deus quiser, quando achar que der… Queremos aumentar, sim", declarou o cantor sertanejo à emissora. Ao longo do bate-papo, ele também contou comentou sobre o carro luxuoso que ganhou de presente da esposa recentemente.
Recentemente, um vídeo onde o cantor sertanejo Eduardo Costa aparece 'paralisado' durante uma apresentação viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados. No registro em questão, o artista permanece parado e em silêncio no palco, entre cinco e dez minutos, somente olhando para a plateia.
A atitude do famoso chamou atenção e despertou curiosidade no público que não o acompanha com frequência. Após algumas especulações a respeito do ocorrido, Eduardo Costa abriu o jogo e explicou, através das redes sociais, o momento diferenciado em seu show.
Segundo o cantor, a 'paralisação' se trata de uma tradição. Ao ficar em silêncio em cima do palco olhando para o público presente, ele passa a refletir e agradecer. "Quando eu tô ali no palco, que vocês me veem parado ali 5 minutos, 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando", iniciou.
"Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas ou olhando pro nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo", completou o artista.
