  Música
  2. Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
Música / Casal

Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa

Esposa de Eduardo Costa, Mariana Polastreli impressiona ao contar que precisou trocar de roupa após o marido reprovar seu look para sair de casa

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 14h18

Mariana Polastreli e Eduardo Costa
Mariana Polastreli e Eduardo Costa - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Eduardo Costa teve uma atitude inesperada ao ver sua esposa, a influencer Mariana Polastreli, pronta para sair de casa nesta semana. Ele não gostou da roupa que ela escolheu e fez a amada voltar para trocar o look.

O episódio foi relatado por ela nas redes sociais. Mariana contou que tinha escolhido um vestido curtinho e rodado para sair na segunda-feira, 18, mas o marido não gostou da roupa. Então, ela voltou e colocou uma blusa cropped e uma calça de alfaiataria.

"Estou pronta para resolver umas coisas. Atrasei porque coloquei um vestido e meu marido fez eu tirar. É mole? Só porque era um vestido rodadinho. Eu estava me sentindo com 15 anos. Mas ficou bom esse aqui também", disse ela. 

E completou ao mostrar o vestido da discórdia. "Não dá para ter tudo nesta vida. Marido falou, a gente tem que acatar. Aprendam, mulheres. Não me julguem", afirmou. 

Mariana Polastreli, esposa de Eduardo Costa

Mariana Polastreli, esposa de Eduardo Costa

Eduardo Costa também já pediu para ela apagar foto

Recentemente, a influencer Mariana Polastreli, de 37 anos, teve que repostar uma série de fotos em seu perfil no Instagram após o marido dela, o cantor Eduardo Costa, de 46, dar uma bronca nela. Isso porque ela surgiu usando biquínis e maiôs em modelos fio-dental para exibir a boa forma. Mas uma das imagens, o artista desaprovou.

No look em questão, Mariana apareceu usando um maiô recortado, decotado e fio-dental: "O marido brigou, eu excluí, cortei e repostei", escreveu na publicação feita nos stories.

E continuou: "Valorizem a blogueira aqui, porque convencer o marido a deixar postar é difícil. Repostando, mas agora com elas cortadas", escreveu ela, sem mostrar o bumbum por inteiro", escreveu na legenda da publicação no feed.

Na seção de comentários, Eduardo Costa reagiu: "Maravilhosa", comentou.

Eduardo Costa dá bronca na esposa após ela publicar fotos em suas redes sociais
Eduardo Costa dá bronca na esposa após ela publicar fotos em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Eduardo Costa quer ter filhos com a esposa

O cantor sertanejo Eduardo Costa abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Casado com a empresária Mariana Polastreli, o artista contou se possui planos de aumentar a família ao lado da companheira.

Em entrevista ao 'TV Fama', da RedeTV!, Eduardo Costa não escondeu o quanto está feliz ao lado de Mariana, com quem está junto desde 2021. Apesar do casal não ter definido uma época certa para realizar o sonho, ele revelou que a chegada dos herdeiros faz parte de um desejo de ambos.

"Se Deus quiser vamos aumentar a família. A gente não tem uma data, mas, se Deus quiser, quando achar que der… Queremos aumentar, sim", declarou o cantor sertanejo à emissora. Ao longo do bate-papo, ele também contou comentou sobre o carro luxuoso que ganhou de presente da esposa recentemente.

Por que Eduardo Costa ficou 'paralisado' durante show? Cantor explica

Recentemente, um vídeo onde o cantor sertanejo Eduardo Costa aparece 'paralisado' durante uma apresentação viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados. No registro em questão, o artista permanece parado e em silêncio no palco, entre cinco e dez minutos, somente olhando para a plateia.

A atitude do famoso chamou atenção e despertou curiosidade no público que não o acompanha com frequência. Após algumas especulações a respeito do ocorrido, Eduardo Costa abriu o jogo e explicou, através das redes sociais, o momento diferenciado em seu show.

Segundo o cantor, a 'paralisação' se trata de uma tradição. Ao ficar em silêncio em cima do palco olhando para o público presente, ele passa a refletir e agradecer. "Quando eu tô ali no palco, que vocês me veem parado ali 5 minutos, 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando", iniciou.

"Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas ou olhando pro nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo", completou o artista.

Leia também: Eduardo Costa surge careca em show e explica o motivo

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

