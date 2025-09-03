Esposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa

Influenciadora Tainá Castro, esposa de Éder Militão, lançou série que mostra bastidores da obra, que terá boate e salão de beleza

Tainá Castro surpreendeu os seguidores ao mostrar, nesta quarta-feira, 3, os primeiros registros da mansão que está sendo construída ao lado do marido, o jogador Éder Militão, no Rio de Janeiro.

A influenciadora vai detalhar todo o processo em episódios nas redes sociais, em uma série de vídeos intitulada como Diário de Obra. Nos registros, ela promete compartilhar cada etapa do projeto, desde a fundação até os acabamentos finais.

A obra começa após o casal celebrar um casamento luxuoso no Palácio Tangará, em São Paulo, há pouco mais de um mês. No vídeo, Tainá aparece animada ao lado do engenheiro responsável, que detalhou o andamento dos trabalhos:

“Depois da escavação do subsolo, conseguimos erguer todos os paredões externos. Agora estamos levantando as colunas e, na próxima semana, começaremos a fazer as divisões internas.”

Detalhes da obra

O engenheiro adiantou que o projeto conta com uma estrutura completa e planejada para proporcionar conforto e lazer. A residência terá cisternas, piscina, áreas amplas de convivência e um sistema especial de impermeabilização no subsolo, necessário por causa da proximidade com uma lagoa. Além disso, a casa vai abrigar espaços exclusivos, como boate, academia, salão de beleza e áreas de lazer integradas, pensadas para momentos com familiares e amigos.

Segundo Tainá, o terreno foi adquirido pelo casal em novembro do ano passado. A influenciadora prometeu mostrar os detalhes da decoração, escolha de materiais e finalização dos ambientes nos próximos episódios da série.

O vídeo alcançou milhares de visualizações e comentários em poucas horas. Fãs elogiaram o projeto e celebraram a nova fase do casal. Muitos destacaram a curiosidade para acompanhar o Diário de Obra e conhecer todos os detalhes da mansão até a conclusão final.

