CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Esposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa
Atualidades / Reforma

Esposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa

Influenciadora Tainá Castro, esposa de Éder Militão, lançou série que mostra bastidores da obra, que terá boate e salão de beleza

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 19h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tainá Costa e Éder Militão
Tainá Costa e Éder Militão - Foto: Reprodução / Instagram

Tainá Castro surpreendeu os seguidores ao mostrar, nesta quarta-feira, 3, os primeiros registros da mansão que está sendo construída ao lado do marido, o jogador Éder Militão, no Rio de Janeiro.

A influenciadora vai detalhar todo o processo em episódios nas redes sociais, em uma série de vídeos intitulada como Diário de Obra. Nos registros, ela promete compartilhar cada etapa do projeto, desde a fundação até os acabamentos finais.

A obra começa após o casal celebrar um casamento luxuoso no Palácio Tangará, em São Paulo, há pouco mais de um mês. No vídeo, Tainá aparece animada ao lado do engenheiro responsável, que detalhou o andamento dos trabalhos:

Depois da escavação do subsolo, conseguimos erguer todos os paredões externos. Agora estamos levantando as colunas e, na próxima semana, começaremos a fazer as divisões internas.”

Detalhes da obra

O engenheiro adiantou que o projeto conta com uma estrutura completa e planejada para proporcionar conforto e lazer. A residência terá cisternas, piscina, áreas amplas de convivência e um sistema especial de impermeabilização no subsolo, necessário por causa da proximidade com uma lagoa. Além disso, a casa vai abrigar espaços exclusivos, como boate, academia, salão de beleza e áreas de lazer integradas, pensadas para momentos com familiares e amigos.

Segundo Tainá, o terreno foi adquirido pelo casal em novembro do ano passado. A influenciadora prometeu mostrar os detalhes da decoração, escolha de materiais e finalização dos ambientes nos próximos episódios da série.

O vídeo alcançou milhares de visualizações e comentários em poucas horas. Fãs elogiaram o projeto e celebraram a nova fase do casal. Muitos destacaram a curiosidade para acompanhar o Diário de Obra e conhecer todos os detalhes da mansão até a conclusão final.

Leia também: Casamento de Éder Militão e Tainá Castro: Saiba detalhes da cerimônia luxuosa

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

mansãoÉder MilitãoTainá Castro

Leia também

Como assim?

Neymar Jr - Foto: Reprodução/Instagram

Empresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento

Abriu o coração!

Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos

Emocionante!

Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro e Vera Viel presenteiam funcionária com apartamento

Amizades

Fernanda Paes Leme e Alvaro - Fotos: Edson Douglas Agnews

Fernanda Paes Leme e Alvaro são flagrados aos risos em shopping carioca

Emoção!

Fabiana Justus fala sobre doador de medula - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus detalha primeiro contato com doador de medula: 'A carta mais perfeita'

Affair

Virginia e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos deixando iate de luxo na Espanha

Últimas notícias

Pai de Sabrina Sato não revelou detalhes sobre sua saúdePai de Sabrina Sato faz retirada do pâncreas e médica explica: 'Controle e qualidade de vida'
Neymar JrEmpresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento
Meghan MarkleMeghan Markle revela os erros de gravação de ‘Com Amor, Meghan’
Fabiana JustusFabiana Justus se arrepende de adiar cirurgia ocular e médico diz: 'Melhora qualidade de vida'
Tainá Costa e Éder MilitãoEsposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa
Viih Tube, Eliezer, Lua e RaviViih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos
Rodrigo Faro e Vera VielRodrigo Faro e Vera Viel presenteiam funcionária com apartamento
Sergio Guizé e Bianca BinSergio Guizé impressiona com declaração para Bianca Bin: 'Você é luz'
Fernanda Paes Leme e AlvaroFernanda Paes Leme e Alvaro são flagrados aos risos em shopping carioca
Fernanda Stroschein revelou que descobriu uma cefaleia e agora está recuperadaMédica sobre diagnóstico da noiva de MC Guimê: 'Precisa ser investigada rapidamente'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade