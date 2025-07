Casamento de Éder Militão e Tainá Castro: Saiba detalhes da cerimônia luxuosa

O jogador de futebol Éder Militão e a influenciadora Tainá Castro oficializarão a união em uma cerimônia luxuosa em São Paulo

Éder Militão e Tainá Castro estão prestes a viver um dos momentos mais inesquecíveis da vida do casal! Juntos desde 2023, o jogador de futebol e a influenciadora digital oficializarão a união nesta sexta-feira, 18, em uma cerimônia luxuosa em São Paulo.

O evento acontecerá no Palácio Tangará e deve reunir cerca de 350 convidados, entre familiares, amigos próximos e famosos, em uma festa de mais de 12 horas de duração. Segundo informações do colunista Leo Dias, apenas o aluguel do Salão Cristal, espaço escolhido pelos noivos, gira em torno de R$ 150 mil.

A decoração do local ainda contará com uma paleta em tons de azul: "O azul serenity remete calma, paz, tranquilidade, esperança, serenidade", contou Tainá Castro. A diversão da noite ficará por conta do cantor Gusttavo Lima, contratado pelo casal para animar a festa.

O cachê cobrado por Gusttavo, inclusive, teria sido de R$ 1 milhão, segundo o jornal Extra. Já o cardápio do casamento luxuoso, assinado por Filipe Rizzato, chef executivo do hotel, contará com pratos sofisticados como cherne ao molho bisque, filé mignon com trufas negras, além de sobremesas como crème brûlée e tortas.

Vale lembrar que Éder Militão e Tainá Castro iniciaram o romance no final de 2023. Antes de engatar o namoro com o atleta, a influenciadora digital foi casada com o também jogador de futebol Léo Pereira, do Flamengo. Juntos, eles tiveram dois filhos: Helena e Matteo.

Atualmente, Léo vive um relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima, ex de Militão. A loira é mãe da pequena Cecília Lima Militão, fruto de sua antiga união com Éder, que completou 3 anos recentemente.

O pré-casamento de Tainá e Éder Militão

O jogador de futebol Éder Militão se casa com Tainá Castro nesta sexta-feira, 18, em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. Faltando pouco para o grande momento, os noivos reuniram os padrinhos e madrinhas de seu casamento para um pré-wedding intimista em São Paulo, na última noite.

Para a noite especial, Tainá surgiu com um vestido na cor marrom, tomara que caia e com uma fenda na perna. Os noivos foram recebidos com animação pelos convidados.

A noite foi marcada por muita animação: teve dança em cima das cadeiras do restaurante, velas com faíscas e, claro, muito champanhe. Um dos destaques ficou por conta das personagens inspiradas nas Irmãs Vandergeld, do sucesso “As Branquelas”; confira mais detalhes!

