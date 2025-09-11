Esposa de Bruce Willis revela momento em que considerou o divórcio

CARAS Brasil
Emma Hemming contou que houve um momento da relação em que considerou pedir o divórcio de Bruce Willis: "Não é a pessoa com quem me casei"

por Izabella Nicolau
Publicado em 11/09/2025, às 17h54

Emma e Bruce Willis - Foto: Getty Images

Emma Hemming Willis, esposa de Bruce Willis, voltou a falar sobre seu relacionamento com o ator, que enfrenta um diagnóstico avançado de demência frontotemporal (DFT) desde 2023. A escritora revelou que passou por momentos dificeis em um período do relacionamento, e considerou pedir o divórcio.

Em entrevista à Vanity Fair, Emma contou que, antes do diagnóstico, seu casamento estava “desmoronando” e quase colocou um ponto final na relação. Segundo ela, a separação foi considerada após Bruce começar a agir de forma diferente do habitual. “Eu sentia que meu casamento estava desmoronando. ‘O que está acontecendo? Esta não é a pessoa com quem me casei. Algo está muito estranho’".

Entendimento através do diagnóstico

Os comportamentos estranhos, no entanto, foram justificados pelo diagnóstico. Naquela época, Bruce Willis começava a apresentar os primeiros sinais de demência, e por isso agia de forma diferente. Segundo a ex-modelo, entender o que estava acontecendo foi essencial para superar esse momento do relacionamento.

Em entrevista à revista People, no início de setembro, ela já havia relatado como se sentia sozinha quando os primeiros sinais começaram a aparecer. Após o diagnóstico, Emma entendeu melhor o que estava acontecendo, e conta que se sentiu aliviada por entender que os comportamentos estranhos não eram genuínos. "Houve alívio em entender: ‘Ah, tudo bem, não era meu marido, era a doença que estava tomando partes do cérebro dele’. Parecia que o que estava acontecendo só acontecia conosco"

Emma relatou ainda que se tornar cuidadora de Bruce e assumir a responsabilidade sobre a equipe de profissionais de saúde fez com que ela voltasse a se sentir como "sua esposa novamente", apesar do relacionamento não ser mais como era antes: "Eu me sinto muito conectada a ele, e não sei qual rótulo eu daria para isso. É simplesmente muito mais profundo. Ele é a minha pessoa".

Emma e Bruce estão casados desde 2009 e são pais de MabelRay (13) e Evelyn Penn (11).

