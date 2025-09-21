Equipe de JP Mantovani dá mais informações sobre acidente do ex-fazenda; confira

Aos 46 anos, JP Mantovani morre em acidente de moto em São Paulo; procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do ex-fazenda se pronuncia sobre o assunto

O empresário e modelo JP Mantovani morreu em um acidente de moto na madrugada deste domingo, 21, em São Paulo. As informações foram dadas pelo portal R7. O episódio fatal aconteceu na Marginal Pinheiros, na região de Cidade Jardim, área nobre da zona oeste da cidade.

O ex-A Fazenda faleceu após cair da moto e ser ser atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local . Segundo informações iniciais da 1ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Mantovani trafegava em sua Harley Davidson quando teria perdido o equilíbrio.

O que aconteceu?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de JP Mantovani se pronuncia sobre o assunto. Sem entrar em muitas informações, foi informado que o velório e sepultamento serão fechados para família. No corpo foi realizada uma perícia, mas ainda sem muitas informações. Eles reforçaram que JP Mantovani não estava em alta velocidade.

Li Martins se pronunciou

A cantora Li Martins se pronunciou horas depois da morte de JP Mantovani, o seu marido, ser anunciada pela mídia na manhã deste domingo, 21. Em sua rede social, a ex-Rouge, que conheceu o amado em A Fazenda (2015), compartilhou uma foto deles com a filha, Antonella, de 8 anos, e falou sobre o momento difícil que está enfrentando.

Pega de surpresa ao ver o esposo partir após um acidente de moto, a famosa comentou que por enquanto ficarão em silêncio e pediu respeito. Além disso, Li Martins agradeceu o carinho que está recebendo.

“Nós somos uma família Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”, disse a cantora.

