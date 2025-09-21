Morre JP Mantovani, empresário e modelo que era casado com ex-Rouge

Aos 46 anos, JP Mantovani morre em acidente de moto em São Paulo; empresário participou de 'A Fazenda' e era casado com a cantora Li Marttins

O empresário e modelo JP Mantovani morreu em um acidente de moto na madrugada deste domingo, 21, em São Paulo. As informações foram dadas pelo portal R7. O episódio fatal aconteceu na Marginal Pinheiros, na região de Cidade Jardim, área nobre da zona oeste da cidade.

O ex-A Fazenda faleceu após cair da moto e ser ser atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local . Segundo informações iniciais da 1ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Mantovani trafegava em sua Harley Davidson quando teria perdido o equilíbrio.

Por conta do impacto, o empresário teria sido arremessado alguns metros à frente e atingido pelo veículo de grande porte. Após o atropelamento, o motorista teria deixado local.

JP Mantovani era casado com a cantora Li Marttins, ex-integrante do Rouge. O casal se conheceu quando participaram de A Fazenda. Eles começaram a namorar em novembro de 2015. Dois anos depois, eles tiveram uma filha, Antonella. Por um breve período, os famosos se separaram, mas reataram e estavam juntos até então.

