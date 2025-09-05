CARAS Brasil
  2. Eliezer revela reação de Viih Tube durante internação do filho: 'Foi uma surpresa'
Atualidades / ENTREVISTA

Eliezer revela reação de Viih Tube durante internação do filho: 'Foi uma surpresa'

Em entrevista à CARAS TV, Eliezer relembra um episódio envolvendo a saúde do filho Ravi e revela como Viih Tube lidou com a situação

Felipe França e Pietra Mesquita
por Felipe França e Pietra Mesquita
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 19h55

O ex-BBB Eliezer é pai de Ravi e Lua - Foto: Reprodução/CARAS TV
O ex-BBB Eliezer é pai de Ravi e Lua - Foto: Reprodução/CARAS TV

"Eu tenho muito orgulho da família que tenho construído", é assim que Eliezer vê as transformações em sua vida com a paternidade. O ex-BBB é pai de Ravi e Lua, frutos do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube (25).

Em entrevista à CARAS TV, Eliezer abre o coração ao falar de paternidade e relembra um episódio envolvendo a saúde do filho caçula. No mês de novembro, o pequeno Ravi ficou internado em um hospital em São Paulo. À época, o hospital divulgou um boletim médico e informou que o bebê deu entrada no local com quadro de enterocolite.

Hoje, o pequeno Ravi está completamente recuperado e bem de saúde. Eliezer relembra este período:"Foi uma coisa que a decisão nossa era manter para a gente. Iríamos contar depois [....] Só que acabou vazando, não teve muito jeito". Ele aponta o carinho que as pessoas tiveram com o caçula. 

"O Brasil orando pelo meu filho, foi emocionante ver o tanto de gente que torceu pelo meu filho, foi muito emocionante para mim! [...] Meu lugar como pai e marido foi: 'Preciso ter uma estabilidade emocional'", relembra. 

'Uma surpresa'

Eliezer aponta que esteve muito focado em ser um pilar emocional para Viih Tube, pois: "Eu achei que a Viih iria desmoronar", diz o influenciador. Porém, o ex-BBB reforça que a companheira foi muito forte e se manteve firme durante este episódio. 

"Ela é muito forte, a Viih é uma rocha! Ela só foi desmoronar depois de 20 dias, eu acho, quando estávamos em casa com o Ravi seguro, bem e melhorando. Na hora, ela estava firme, forte, ia junto com o médico, ela não chorava, não era frágil, parecia um leão. Foi uma surpresa para mim, ela é baixinha, novinha, mas foi bonito ver a Viih saindo deste papel de menina para uma grande mulher, uma grande mãe. Até me emociono falando disso", finaliza o ex-BBB Eliezer. 

Leia também: Viih Tube faz aniversário de 25 anos e ganha declaração especial de Eliezer

CONFIRA NA ÍNTEGRA À ENTREVISTA COMPLETA DO INFLUENCIADOR DIGITAL E EX-BBB ELIEZER À CARAS TV: 

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DO EX-BBB ELIEZER À CARAS TV NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França e Pietra Mesquita

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

