  2. Viih Tube faz aniversário de 25 anos e ganha declaração especial de Eliezer
Datas Especiais / Parabéns!

Viih Tube faz aniversário de 25 anos e ganha declaração especial de Eliezer

Marido de Viih Tube, o influenciador Eliezer celebrou a chegada dos 25 anos da amada com uma bela homenagem; confira a declaração!

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 11h49

Viih Tube e Eliezer
Viih Tube e Eliezer - Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube iniciou o dia em clima de festa! A influenciadora digital, que completa 25 anos de vida nesta segunda-feira, 18, ganhou uma bela declaração do marido, Eliezer. Em sua homenagem, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, fez questão de exaltá-la e ressaltou o quanto é apaixonado pela aniversariante.

Para ilustrar a surpresa, Eliezer escolheu um vídeo recente de Viih Tube, gravado durante a comemoração da famosa com as amigas no último fim de semana. "Aniversário da minha gostosa hoje. Maravilhosa, linda, que Deus continue te abençoando muito iluminando seus caminhos e a nossa família", iniciou o influenciador.

"Sou muito grato a Deus a tudo o que Ele me deu e isso inclui você. Obrigado por me escolher para dividir a vida com você. Te amo e sempre vou estar aqui por vocês e pra vocês", completou o ex-BBB.

A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que deixaram mensagens carinhosas a Viih Tube e a parabenizaram por mais um ano de vida. O 'glow up' da famosa também foi bastante falado pelos fãs.

"Linda, voltou com a skin BBB, tá radiante e linda", declarou uma seguidora, recordando a participação de Viih Tube no BBB 21. "Ela está lindíssima", disse outra. "A maternidade deixou a Viih mais linda ainda. Parabéns, que Deus abençoe sempre você e sua família", escreveu uma terceira. "Está tão linda tão radiante, dá pra ver no seus olhos", comentou mais uma.

Confira a homenagem de Eliezer para Viih Tube:

Viih Tube revela quantos quilos emagreceu após cirurgias

Recentemente, Viih Tube compartilhou em suas redes sociais o quanto emagreceu após passar por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano. Durante uma caixinha de perguntas nos stories, ela respondeu às curiosidades dos seguidores sobre sua transformação física, destacando a perda de peso e os efeitos positivos que as cirurgias tiveram em sua autoestima; confira mais detalhes!

Leia também: Viih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

