'A coisa mais bonita é o que estou vivenciando hoje na minha casa', declara Eliezer

Eliezer é pai de Lua e Ravi; em entrevista à CARAS TV, o ex-BBB entrega transformação com a paternidade e fala da relação dos filhos
Eliezer confessa ter muito orgulho da família que tem. Ele é pai dos pequenos Ravi e Lua, frutos do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube. Em entrevista à CARAS TV, o influenciador revela o que significa a paternidade em sua vida e o legado que quer deixar para os filhos.
"Ela é super protetora e cuidadosa com o irmão. Ela abraça. Acho que a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida toda é o que estou vivenciando hoje na minha casa. É ver o amor entre os irmãos acontecendo. Ela chega, abraça, pergunta dele", declara.
No mês de novembro, o pequeno Ravi ficou internado em um hospital em São Paulo. À época, o hospital divulgou um boletim médico e informou que o bebê deu entrada no local com quadro de enterocolite.
Hoje, o pequeno Ravi está completamente recuperado e bem de saúde. Eliezer relembra este período e revela como foi a reação de Viih Tube. "Ela é muito forte, a Viih é uma rocha! Ela só foi desmoronar depois de 20 dias, eu acho, quando estávamos em casa com o Ravi seguro, bem e melhorando". diz.
"Na hora, ela estava firme, forte, ia junto com o médico, ela não chorava, não era frágil, parecia um leão. Foi uma surpresa para mim, ela é baixinha, novinha, mas foi bonito ver a Viih saindo deste papel de menina para uma grande mulher, uma grande mãe. Até me emociono falando disso", finaliza o ex-BBB Eliezer.
Leia também: Eliezer revela reação de Viih Tube durante internação do filho: 'Foi uma surpresa'
CONFIRA NA ÍNTEGRA À ENTREVISTA COMPLETA DO INFLUENCIADOR DIGITAL E EX-BBB ELIEZER À CARAS TV:
