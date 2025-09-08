CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. 'A coisa mais bonita é o que estou vivenciando hoje na minha casa', declara Eliezer
Atualidades / AMOR SEM FIM

'A coisa mais bonita é o que estou vivenciando hoje na minha casa', declara Eliezer

Eliezer é pai de Lua e Ravi; em entrevista à CARAS TV, o ex-BBB entrega transformação com a paternidade e fala da relação dos filhos

Felipe França e Pietra Mesquita
por Felipe França e Pietra Mesquita
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 17h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Eliezer revela que a filha Lua sempre abraça e pergunta do irmão Ravi - Foto: Reprodução/CARAS TV
Eliezer revela que a filha Lua sempre abraça e pergunta do irmão Ravi - Foto: Reprodução/CARAS TV

Eliezer confessa ter muito orgulho da família que tem. Ele é pai dos pequenos Ravi e Lua, frutos do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube. Em entrevista à CARAS TV, o influenciador revela o que significa a paternidade em sua vida e o legado que quer deixar para os filhos.

"Ela é super protetora e cuidadosa com o irmão. Ela abraça. Acho que a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida toda é o que estou vivenciando hoje na minha casa. É ver o amor entre os irmãos acontecendo. Ela chega, abraça, pergunta dele", declara. 

'Ela é uma rocha!'

No mês de novembro, o pequeno Ravi ficou internado em um hospital em São Paulo. À época, o hospital divulgou um boletim médico e informou que o bebê deu entrada no local com quadro de enterocolite.

Hoje, o pequeno Ravi está completamente recuperado e bem de saúde. Eliezer relembra este período e revela como foi a reação de Viih Tube. "Ela é muito forte, a Viih é uma rocha! Ela só foi desmoronar depois de 20 dias, eu acho, quando estávamos em casa com o Ravi seguro, bem e melhorando". diz.

"Na hora, ela estava firme, forte, ia junto com o médico, ela não chorava, não era frágil, parecia um leão. Foi uma surpresa para mim, ela é baixinha, novinha, mas foi bonito ver a Viih saindo deste papel de menina para uma grande mulher, uma grande mãe. Até me emociono falando disso", finaliza o ex-BBB Eliezer. 

Leia também: Eliezer revela reação de Viih Tube durante internação do filho: 'Foi uma surpresa'

CONFIRA NA ÍNTEGRA À ENTREVISTA COMPLETA DO INFLUENCIADOR DIGITAL E EX-BBB ELIEZER À CARAS TV: 

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DO EX-BBB ELIEZER À CARAS TV NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França e Pietra Mesquita

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

paternidadeEliezerConversão
Eliezer Eliezer  

Leia também

EITA!

Henrique Fogaça e Paola Carrosella - Foto: Reprodução / Instagram

Henrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella

Amor!

Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan

Rumores

Eva Pacheco e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução / Instagram

Equipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto

Mimos!

Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

Celulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários

Homenagem

Maria Bethânia e Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

Angela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer

Visita real

Foto: Globo; Getty Images

Luciano Huck apresentará premiação ao lado do Príncipe William

Últimas notícias

Lucas Guimarães no programa 'Eita Lucas'Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT
Maria Cavalcante, Cristiano Deyvid e AntonellaFilha de Maria Cavalcante esbanja fofura em comemoração de mesversário
Lady Gaga e Michael PolanskyLady Gaga se declara para noivo: ‘Eu te amo infinitamente’
Henrique Fogaça e Paola CarrosellaHenrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella
Rafa Kalimann e NattanRafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan
Eva Pacheco e Gustavo MiotoEquipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto
Inês (Joana Solnado)Nova vilã chega em Êta Mundo Melhor! e une forças com Sandra para plano fatal
Simone MendesCelulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários
Maria Bethânia e Angela Ro RoAngela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer
Zé Felipe faz festa para o filho caçulaZé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade