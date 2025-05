Juliana Paes mostra a família reunida no aniversário de 100 anos da avó

A atriz Juliana Paes compartilhou em suas redes sociais as fotos da comemoração do aniversário de 100 anos de sua avó, Íris

Juliana Paes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para mostrar a comemoração do aniversário de sua avó, Íris, que completou 100 anos neste último domingo, 11.

Para celebrar mais um ano de vida, a matriarca ganhou uma festa com a presença de todos os familiares, que usaram uma camiseta com o rosto e a idade da aniversariante. Além disso, a atriz mostrou as cartas que ganhou dos filhos, Pedro, 14, e Antônio, 11, frutos de seu casamento com Carlos Eduardo Baptista, de Dia das Mães.

"100 anos… não é todo dia que a gente comemora, né? E em pleno dia das mães? Pois minha vovó Íris nos deu esse presente! Sua semente gerou tanta coisa linda… olha quantos filhos, netos, bisnetos, trinetos… A vida presta mesmo! ViVa!!!", escreveu Juliana na legenda da publicação.

Os fãs da atriz deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Que lindeza! Parabéns pra ela!", disse uma seguidora. "Coisa mais linda! Você merece ter tudo o amor do mundo, Juju! Tu é luz em nossas vidas", falou outra. "Que linda!!! Parabéns! 100 anos é benção", comentou uma fã.

Confira:

Juliana Paes ganha homenagem do marido em data especial

Em março, Juliana Paes completou 46 anos e ganhou uma bela homenagem do marido, Carlos Eduardo Baptista, que publicou uma declaração especial à aniversariante em suas redes sociais. Discreto, o companheiro de Juliana publicou uma foto romântica do casal em seu perfil e destacou o quanto é apaixonado pela artista.

A postagem feita por Eduardo, que possui uma conta privada, foi compartilhada pela famosa, tornando pública a homenagem. "Hoje é o dia dela! Mulher de sorriso fácil que contagia por onde passa, carinhosa e incrivelmente linda... que Deus te abençoe com a realização dos seus maiores sonhos... que sorte ter você ao meu lado! Te amo!", escreveu o marido da atriz. Veja a publicação!

