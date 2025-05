Ed Gama faz piada com separação de Virginia e Zé Felipe: ‘Nunca mais’

O humorista Ed Gama faz piada com a reação dos internautas após a notícia da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O humorista Ed Gama não se segurou e fez piada com a notícia da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em um post nas redes sociais, ele brincou com a reação dos fãs do ex-casal após o término.

Ele viu que vários internautas estavam sofrendo com o fim do casamento dos influencers e resolveu fingir que era um deles. Gama surgiu sofrendo em uma foto no chuveiro e desabafou sobre a tristeza de ver o casal famosos se separando.

"Hoje eu acordei e tive a confirmação de que Deus realmente abandonou essa Terra. A separação de Zé Felipe e Virgínia não foi só o fim de um casamento. Foi o fim da esperança, do amor, da vida como conhecíamos. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou. E não, não foi só meu coração… foi minha alma, meu espírito, minha vontade de viver. Eu tremia, suava frio. Meu corpo inteiro entrou em colapso. A pressão caiu. A respiração ficou ofegante. Me senti como se tivesse levado três chifres, dois tombos e uma rasteira da vida… tudo ao mesmo tempo. Caí no chão da sala, abracei minhas próprias pernas e chorei. Chorei como uma criança perdida no mercado. Meu grito de dor ecoou pela vizinhança", disse ele.

E completou: "Não é exagero. Desde que soube, não reconheço mais minha própria existência. Eu sou só um corpo vazio, vagando sem rumo, sem esperança, sem sonhos. A comida perdeu o gosto, o sol perdeu o brilho, os passarinhos pararam de cantar. Até o meu cachorro me olha com pena. Minha saúde mental? Enterrada. Minha saúde física? Destruída. Minha imunidade? Foi embora com a última foto deles juntos. Passei a noite inteira acordada, olhando pro teto, questionando o universo: ‘Por quê? Por que justo eles? Por que não eu? Por que não minha vida, meu CPF, meu histórico de pesquisas no Google? Mas não… tinha que ser eles!’ Sabe aquele amor que fazia a gente acreditar que ainda existia esperança nesse mundo cruel? Acabou. Morreu. Foi enterrado sem velório, sem despedida, sem explicações. A partir de hoje, quem disser que acredita no amor, eu vou olhar com pena. Porque pra mim, o amor morreu no mesmo dia que Zé Felipe e Virgínia se separaram".

Por fim, ele brincou: "Agora eu só existo. Sobrevivo. Um zumbi da sofrência, perdido nesse mundo frio, cruel e sem dancinhas no TikTok. Nunca mais, eu repito, NUNCA MAIS serei o mesmo. Eu sou só a sombra de quem um dia acreditou no amor".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ed Gama (@edgama)

Leia também: Compare as posturas de Virginia nas separações de Rezende e Zé Felipe