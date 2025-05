Compare as posturas de Virginia nas separações de Rezende e Zé Felipe

Internautas comparam as reações de Virginia Fonseca nos anúncios das separação do ex-namorado, Rezende, e do ex-marido, Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca está solteira novamente. Nesta semana, ela anunciou o fim do casamento com o cantor Zé Felipe após cinco anos de relacionamento e três filhos. Com a notícia repercutindo nas redes sociais, os internautas relembraram como foi o anúncio da separação dela com o ex-namorado, o youtuber Rezende.

Virginia e Rezende ficaram juntos por cerca de dois anos e revelaram o fim do relacionamento com um vídeo no YouTube. Nas imagens, Rezende foi o responsável por dar a notícia para os fãs enquanto Virginia estava ao seu lado. Ela apareceu abalada com o término e com os olhos marejados, além de citar que poderiam reatar no futuro.

Enquanto isso, Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cerca de cinco anos e revelaram a separação por meio de um post no Instagram. Eles escreveram sobre a separação do casal, mas afirmaram que vão continuar amigos e convivendo em prol dos filhos. Na manhã seguinte, o ex-casal gravou um vídeo nos stories para confirmar a separação e negar que fosse uma jogada de marketing. Neste vídeo, Virginia surgiu com a postura firme e centrada, demonstrando que tinha certeza de sua decisão. Enquanto isso, Zé Felipe estava emotivo e com os olhos marejados.

Com estes dois cenários, os internautas apontaram a mudança na postura de Virginia Fonseca nos últimos anos. Os fãs comentaram que ela amadureceu após se tornar mãe e ficou mais serena. Inclusive, os internautas comentaram que ela mudou sua forma de lidar com rupturas.

O anúncio da separação

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em um post em conjunto na noite desta terça-feira, 27. Eles mostraram uma foto juntos em momento intimista e revelaram que não formam mais um casal.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

