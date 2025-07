Drica Moraes impressiona ao postar foto com a mãe: 'Lindonas'

A atriz Drica Moraes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto ao lado de sua mãe, Clarissa Gaspar

Drica Moraes encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 24, ao compartilhar uma foto ao lado de sua mãe, Clarissa Gaspar.

A atriz, que interpretou a personagem Joyce na novela Volta Por Cima, da TV Globo, decidiu passar alguns dias no sítio da família, e além de posar com mãe, ela impressionou com algumas fotos de plantas e da natureza.

"No sítio com Mamys, programinha perfeito… a natureza do mato cercada de amor", escreveu Drica na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Ahhhh que amor!", disse o ator David Junior. "Genética dessa família é maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Lindas! Parecidíssimas", observou outra. "Lindonas", comentou uma fã. "Que lindo! Amei a natureza e a família. Saúde para aproveitar o que é bom na vida, estar com quem amamos", falou mais uma.

Confira:

Drica Moraes se revolta com descaso após recusa de cirurgia da tia

Recentemente, Drica Moraes decidiu fazer um desabafo após descobrir uma situação envolvendo um familiar. A atriz compartilhou um vídeo para expor que sua tia precisa passar por uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho para voltar a andar, mas o plano de saúde dela recusou o pedido alegando que o procedimento seria por "motivo estético".

"Oi, gente, hoje eu vim aqui por uma coisa para gente pensar mesmo, eu tô meio perplexa. Eu vim visitar minha tia, que tá com 80 anos, e há quatro meses ela teve um problema no joelho. E ela entrou com um pedido de colocação de prótese para voltar a andar, né? E ela teve uma recusa do plano de saúde dela. Uma recusa de um plano que ela paga há 40 anos, desde 1975. E sabe qual é a justificativa do plano? De que a prótese para ela voltar a andar é por um motivo estético. Então eu tô assim, abestalhada (...)", lamentou. Veja o relato completo!

