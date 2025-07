Drica Moraes se revolta com descaso após recusa de cirurgia da tia: 'Perplexa'

Nas redes sociais, a atriz Drica Moraes desabafou e relatou que a tia, de 80 anos, teve a prótese negada mesmo sem conseguir andar

Drica Moraes decidiu fazer um desabafo nesta segunda-feira, 14, após descobrir uma situação envolvendo um familiar. A atriz compartilhou um vídeo para expor que sua tia precisa passar por uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho para voltar a andar, mas o plano de saúde dela recusou o pedido alegando que o procedimento seria por "motivo estético".

"Oi, gente, hoje eu vim aqui por uma coisa para gente pensar mesmo, eu tô meio perplexa. Eu vim visitar minha tia, que tá com 80 anos, e há quatro meses ela teve um problema no joelho. E ela entrou com um pedido de colocação de prótese para voltar a andar, né? E ela teve uma recusa do plano de saúde dela. Uma recusa de um plano que ela paga há 40 anos, desde 1975", começou o desabafo.

Em seguida, Drica falou sobre a justificava do plano de saúde para negar a prótese. "E sabe qual é a justificativa do plano? De que a prótese para ela voltar a andar é por um motivo estético. Então eu tô assim, abestalhada de ver minha tia, que é uma mulher solar, iluminada, saracotiante, aqui parada numa cama", lamentou.

"Eu não tô falando por ela, tô falando por milhares de brasileiros que devem passar por uma situação igual essa, por uma negação, uma negativa do plano de saúde, para liberação de uma cirurgia bastante simples e absolutamente necessária para que ela tenha uma vida funcional. Alô, planos de saúde!", finalizou.

Já na legenda a atriz escreveu: "Como a gente é mal tratado por planos de saúde! Alô!!!! Planos de saúde!!!! Cuidem da saúde dos seus clientes!!! São 50 anos pagando sem atraso!!!! Já tá com advogado! E nem adianta muito dizer o nome do plano, porque são TODOS iguais… é o SISTEMA."

