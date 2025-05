Donald Trump parabeniza o Papa Leão XIV: 'Não vejo a hora de conhecer'

Após o anúncio do novo pontífice, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nas redes sociais e parabenizou o Papa Leão XIV; confira!

Nesta quinta-feira, 8, após o segundo dia de votação entre os cardeais, a tradicional fumaça branca na chaminé anunciou ao mundo que a Igreja Católica tem um novo papa: Leão XIV. Aos 69 anos, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, ele se torna o primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja. Diante da nomeação histórica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou suas redes sociais para parabenizar o novo líder da Igreja Católica.

"Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país" , escreveu Trump.

"Não vejo a hora de conhecer o papa Leão XIV. Será um momento significativo", acrescentou o presidente dos Estados Unidos.

Confira a publicação de Donald Trump:

O que aconteceu no segundo dia de Conclave?

A manhã desta quinta-feira, 8, começou com a fumaça preta saindo pela chaminé da Capela Sistina, indicando que, até aquele momento, os cardeais ainda não haviam chegado a um consenso sobre a escolha do novo papa no segundo dia de Conclave.

Pouco tempo depois, uma fumaça branca surgiu na mesma chaminé, gerando expectativa entre os fiéis. No entanto, o Vaticano esclareceu que se tratava de um engano, já que a decisão sobre o novo pontífice ainda não havia sido tomada naquele instante.

No início da tarde, a escolha do novo líder da Igreja Católica foi confirmada com a tradicional fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina. A notícia mobilizou uma multidão que se reuniu na Praça de São Pedro, aguardando com expectativa o anúncio do nome. Pouco mais de uma hora depois, o nome do novo papa foi revelado: Leão XIV, que então fez seu primeiro discurso ao público.

