Conclave: Fumaça branca indica que novo Papa foi escolhido

A Igreja Católica já tem um novo papa. A fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina nesta quinta-feira, 8, indicou que os cardeais chegaram a um consenso durante o conclave para eleger o sucessor de Francisco, que faleceu no dia 21 de abril, aos 88 anos. A decisão foi tomada no segundo dia da votação secreta dos cardeais.

Até o momento, o nome do cardeal eleito e o nome papal que ele adotará não foram divulgados. Além da fumaça branca, os sinos da Basílica de São Pedro também tocaram para anunciar a eleição do novo líder da Igreja Católica

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver uma multidão na praça principal do Vaticano aplaudindo quando a fumaça branca começou a sair da chaminé da Capela Sistina.

Veja o momento:

Conclave: Como acontece a escolha do novo Papa?

Para a votação, 133 cardeais que representam 71 países se reuniram na missão de eleger o 267º Papa. Isolados na Capela Sistina, eles ficaram sem acesso à internet, aos jornais, TV e não podem receber informações externas. Quando não estão em reunião, eles se hospedados na Casa de Santha Martha, que também fica trancada.

No primeiro dia do conclave, aconteceu uma missa solene Pro Eligiendo Pontifice na Basílica de São Pedro. Os cardeais foram em procissão até a Capela Sistina e fizeram o juramento de segredo em forma de proteção ao processo tradicional.

Quando os cardeais já estavam isolados dentro da capela, um condutor leu as qualidades que a igreja busca no novo papa e quais serão seus desafios. A votação foram realizadas por meio de papel, no qual os cardeais escrevem o nome de seu candidato e aqueles que possuem mais de 80 anos não podem votar.

Ao término da votação, os votos foram colocados em uma espécie de cordão e queimados com substâncias químicas. É esta queima que dá origem fumaça que o público vê na chaminé. De acordo com a votação, a fumaça sai preta, quando não há um novo papa, e branca, quando a eleição é finalizada.

