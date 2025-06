Dona Ruth mostra cuidados que tem com o neto para a escola: 'Todos os dias'

Após Murilo Huff entrar na justiça pedindo guarda unilateral do filho, Dona Ruth mostra cuidados quem tem com o neto ir para a escola

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), está compartilhando um pouco de sua rotina com o neto, Leo, de cinco anos, na rede social. Nesta terça-feira, 24, após postar uma foto logo ao acordar com o menino, a senhora publicou um vídeo exibindo como monta a mala do pequeno para a escola.

A mãe da eterna Rainha da Sofrência então mostrou que coloca uniformes lavados e passados na bolsa, itens de higiene, de lancheira e até o almoço dele preparado especialmente para sua condição de diabético.

"Todos os dias, unifome lavadinho, passadinho, sai daqui de casa, eu arrumo a mochilinha dele, tudo arrumadinho, vai tudo organizado, copinho que ele bebe água, essa mochilinha sai daqui de casa todos os dias a este horário com o almoço pronto, porque a menina chega cedo. A babá chega cedo, faz o almoço, que a doutora recomendou, esse almoço é mais nutritivo por ele ser diabético, o intestino dele funciona melhor", contou os detalhes de como prepara as coisas dele para o colégio.

Ainda em seus stories, Dona Ruth compartilhou um texto falando sobre cuidar do neto e não receber pensão de Murilo Huff. O pronunciamento aconteceu após a polêmica do cantor estar pedindo a guarda unilateral do filho na justiça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

A versão de Murilo Huff

Na noite desta segunda-feira, 23, o cantor Murilo Huff, de 29 anos, veio, por meio de um story publicado em seu perfil no Instagram, se manifestar a respeito de seu pedido à Justiça pela guarda unilateral de seu filho com a cantora Marília Mendonça (1995-2021), Leo, de cinco anos. No desabafo, ele se defendeu das críticas desde que a informação do processo repercutiu na mídia.

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá! NÃO TENHO A INTENÇÃO, NUNCA QUIS E NÃO QUERO afastá-lo da família materna. Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo. No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí a noite e dormi em casa. Meu filho convive TODOS OS DIAS comigo, e com a minha família".