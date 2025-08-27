Deborah Secco conta que morte da irmã na infância impactou criação de sua filha

A atriz Deborah Secco revelou que, de certa forma, o falecimento da irmã mais velha 'moldou' a criação de sua filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco abriu o coração ao falar sobre um assunto bastante delicado: a morte da irmã mais velha, Ana Luísa, que partiu aos 5 anos de idade. Em participação no podcast 'Mil e Uma Tretas', a artista revelou que o falecimento da familiar, de certa forma, impactou sua criação e a da filha, Maria Flor, de 9 anos atualmente.

De acordo com Deborah, após a morte da irmã, sua mãe passou a criá-la com 'urgência para a vida'. "A minha mãe só me falava ‘não’ se não pudesse mesmo. E eu lembro uma vez que queria fazer um negócio no cabelo, e todo mundo criticava: ‘Ai, você vai deixar? Ela tá novinha pra fazer’. E ela falava: ‘Minha outra filha morreu antes, nunca pude deixar a minha outra filha [fazer]' ", relatou.

Em seguida, a atriz explicou que passou a criar a herdeira de uma forma muito parecida com a de sua mãe. " Crio a Maria muito assim também, com essa urgência, sabe? Realmente não pode? Isso vai deixar ela tão feliz ", declarou Deborah Secco.

" E é uma coisa que levo pra minha vida todas as vezes que eu me despeço, todas as vezes que saio de casa. Dificilmente prometo que volto, sabe? Acho que foram coisas que foram ficando em mim ", completou a famosa, que tinha apenas 2 anos quando a irmã mais velha faleceu.

Deborah Secco é mãe de Maria Flor - Foto: Reprodução / Instagram

Deborah Secco com a mãe e a filha - Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu com a irmã de Deborah Secco?

Em janeiro deste ano, em entrevista ao portal LeoDias, Deborah Secco contou mais detalhes sobre a morte da irmã mais velha. De acordo com a atriz, Ana Luísa, que nasceu com diversos problemas de saúde, passou por uma complicação após realizar uma 'cirurgia super simples'.

" Ela teve um choque anafilático com o pré-anestésico. O médico não quis fazer a traqueostomia pra ela não ficar feia, aí tentou entubar ela. E aí demorou muito tempo e ela acabou ficando ‘cerebrada’, aí viveu um ano e pouco vegetando e faleceu dormindo", revelou Deborah Secco, na época.

Fim do casamento de Deborah Secco também impactou a filha

Ainda durante o 'Mil e Uma Tretas', Deborah Secco contou que o fim de seu casamento com Hugo Moura também mexeu com a filha do ex-casal. Os dois ficaram juntos por nove anos e anunciaram publicamente a separação em 2024.

De acordo com a artista, o impacto foi tão grande que a pequena acabou se isolando do contato social. Devido ao episódio, a atriz explicou que passou a proporcionar uma 'liberdade maior' ao uso de telas, visando que Maria Flor tenha uma vida social e não se sinta excluída do grupo de amigas.

Apesar da 'liberação', Deborah Secco ressaltou que fica atenta ao tipo de conteúdo consumido pela filha. " A Maria se isolou com a minha separação do Hugo. Então, a gente teve que correr atrás desse social na escola. Ela tem amigas mais antigas no condomínio, mas foi um movimento muito grande para [ela ter] esse [ciclo] social que é tão ativo, e eu não sabia que era tanto, aos 8 anos", explicou a atriz.

"As amigas saem todo fim de semana juntas, são muitos programas juntas, viajam juntas, compram roupas juntas e querem fazer as mesmas coisas. Se ela não pertence, se é a única que não assiste tela... tirar não é uma possibilidade, porque você tira ela do grupo ", completou a famosa.

