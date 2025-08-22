CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. 'Prazer não é um luxo, é um direito', declara Deborah Secco
Atualidades / ENTREVISTA

'Prazer não é um luxo, é um direito', declara Deborah Secco

Voz ativa na discussão sobre o prazer feminino, Deborah Secco conversa com a CARAS Brasil sobre liberdade sexual das mulheres e seu novo lançamento

Mariana Arrudas
por Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 10h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
A atriz Deborah Secco - Foto: Reprodução/Instagram @dedesecco
A atriz Deborah Secco - Foto: Reprodução/Instagram @dedesecco

Deborah Secco (45) é uma das vozes ativas nas discussões sobre o prazer feminino e a liberdade sexual das mulheres. Empresária, atriz e dona de um grande alcance, a artista afirma usar sua visibilidade para quebrar preconceitos sobre o assunto e trazer tendências internacionais desse universo para as brasileiras.

"O papel de quem tem visibilidade é justamente ajudar a abrir essas portas, mostrar que prazer não é um luxo, é um direito", afirma Deborah Secco, em entrevista à CARAS Brasil. "Ainda existe preconceito, claro, mas vejo cada vez mais mulheres falando abertamente sobre seus desejos e curiosidades. Hoje existe mais informação, mais acesso e menos medo de se expressar."

Ao longo dos anos de carreira, a artista passou a ser conhecida por falar sobre sua vida sexual sem tabus e usar essa liberdade para desmistificar o prazer e desejos femininos. Em 2022, por exemplo, ela falou pela primeira vez sobre sua bissexualidade; já em março deste ano, ela lançou uma linha de produtos íntimos, voltados para as mulheres. 

Leia também: Deborah Secco rebate julgamentos e reforça liberdade feminina: 'Nunca me impediu de falar'

Agora, ela dá mais um passo ao lançar o Kiss My Clit. Para a artista, o movimento fecha um ciclo que começa no autocuidado e continua na descoberta das sensações. "Prazer e autocuidado andam juntos. Investir no mercado do prazer feminino é investir em liberdade, autoestima e saúde", acrescenta ela, que se inspirou em celebridades internacionais para o novo lançamento.

"Acompanho muito o que está acontecendo lá fora e percebi que, cada vez mais, celebridades estão usando sua visibilidade para falar de prazer e bem-estar íntimo de forma natural. Isso me inspirou a trazer essa conversa para mais perto do público brasileiro, de uma forma leve, real e sem tabus."

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A tendência, inclusive, parte de vários nomes de Hollywood. Nomes como Gwyneth Paltrow (52), Kourtney Kardashian (46) e Hailey Bieber (28) são algumas das celebridades que também criaram produtos para o bem-estar sexual. Além delas, a atriz Emma Thompson (66) tem falado abertamente sobre sexualidade e a busca por prazer na terceira idade.

Já no Brasil, nomes como Angélica (51), Sabrina Sato (44), Flávia Alessandra (51), Luiza Brunet (63) e Claudia Raia (58) também somam à discussão do prazer e bem-estar íntimo, abordando os temas de forma leve e despojada, a fim de quebrar preconceitos. O resultado do movimento já se reflete no mercado de empreendedorismo ligado a este universo.

O PRAZER FEMININO NO BRASIL

Apesar de ainda existirem tabus em relação ao prazer íntimo feminino, o mercado tem apresentado um crescimento acelerado e consistente, de acordo com Stephanie Seitz Meza, sexóloga e diretora da Intt Cosméticos. "O público feminino tem buscado cada vez mais produtos que unam qualidade, segurança e inovação."

A especialista explica que, nos últimos cinco anos, o crescimento foi impulsionado por fatores como a quebra de tabus, fortalecimento de lojas virtuais e a chegada de novas tecnologias —na empresa, por exemplo, os sugadores clitorianos já representam um número expressivo nas vendas.

O novo lançamento da atriz embarca nessa tendência: o brinquedo sexual coloca a mulher no centro e promete trazer o prazer de forma livre, sem culpa e com confiança. Além disso, Deborah Secco já falou sobre o uso de vibradores em sua rotina.

Em entrevista ao programa português Alta Definição, a atriz mencionou que demorou para conseguir atingir o orgasmo e, por isso, recorreu ao uso dos brinquedos sexuais. À época, ela também defendeu a importância de falar abertamente sobre sexo e prazer feminino.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DEBORAH SECCO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM:

Mariana Arrudas

Mariana Arrudas é editora de pautas especiais da CARAS e Contigo! no Grupo Perfil. Formada em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), já integrou a equipe de entretenimento da Folha de São Paulo. Apaixonada por música, filmes, viagens e cultura pop, escreve sobre o universo das celebridades.

deborah seccoSaúde íntimaprazer feminino
Deborah Secco Deborah Secco   

Leia também

Reataram?

Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Foto: Reprodução / Instagram; @alexandrepiof

Wanessa Camargo e Dado Dolabella são vistos juntos 6 meses após fim do namoro

Sonho realizado

Graciele Lacerda surpreende Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo se emociona com surpresa especial de Graciele Lacerda

Respondeu!

Luciana Gimenez e Mick Jagger são pais de Lucas Jagger - Foto: Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez rebate crítica à aparência do filho com Mick Jagger: 'Os seus'

Uau!

Leandro Lima com a esposa Flávia Lucini - Fotos: Andy Santana/ Brazil News

Leandro Lima, o Walter de Vale Tudo, surge com a esposa gata; veja

Desabafo

Gominho, Preta Gil e Carolina Dieckmmann - Foto: Reprodução/Instagram

Gominho lembra boato de briga com Carolina Dieckmann e família de Preta Gil: 'Ser bem sincero'

Show

Phelipe Siani e Mari Palma no mesmo evento - Fotos: Andy Santana/ Brazil News

Phelipe Siani surge com a namorada no mesmo evento que Mari Palma, sua ex

Últimas notícias

Wanessa Camargo e Dado DolabellaWanessa Camargo e Dado Dolabella são vistos juntos 6 meses após fim do namoro
Fernanda RodriguesMédico alerta após diagnóstico de Fernanda Rodrigues: 'Costuma crescer de forma lenta'
NoneEmpreendedorismo e visão: Wilton Rufino lidera a WD Home Center
SorocabaSorocaba relembra luta contra o câncer: ‘Fiz a cirurgia’
Gracyanne Barbosa revela rotina intensa de treinos para perder pesoGracyanne Barbosa revela rotina intensa de treinos e médica alerta: 'É preciso cuidado'
Ticiane Pinheiro revelou mais detalhes do início de sua trajetória no Hoje em DiaTiciane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'
Simony e a filha, Pyetra BenelliFilha de Simony faz aniversário de 19 anos e ganha homenagem especial da mãe
Graciele Lacerda surpreende Zezé Di CamargoZezé Di Camargo se emociona com surpresa especial de Graciele Lacerda
A atriz Deborah Secco'Prazer não é um luxo, é um direito', declara Deborah Secco
Luiz Lira e Ana Maria Braga‘Chef de Alto Nível’: saiba quais prêmios o vencedor ganhou no reality show
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade