'Prazer não é um luxo, é um direito', declara Deborah Secco

Voz ativa na discussão sobre o prazer feminino, Deborah Secco conversa com a CARAS Brasil sobre liberdade sexual das mulheres e seu novo lançamento
Deborah Secco (45) é uma das vozes ativas nas discussões sobre o prazer feminino e a liberdade sexual das mulheres. Empresária, atriz e dona de um grande alcance, a artista afirma usar sua visibilidade para quebrar preconceitos sobre o assunto e trazer tendências internacionais desse universo para as brasileiras.
"O papel de quem tem visibilidade é justamente ajudar a abrir essas portas, mostrar que prazer não é um luxo, é um direito", afirma Deborah Secco, em entrevista à CARAS Brasil. "Ainda existe preconceito, claro, mas vejo cada vez mais mulheres falando abertamente sobre seus desejos e curiosidades. Hoje existe mais informação, mais acesso e menos medo de se expressar."
Ao longo dos anos de carreira, a artista passou a ser conhecida por falar sobre sua vida sexual sem tabus e usar essa liberdade para desmistificar o prazer e desejos femininos. Em 2022, por exemplo, ela falou pela primeira vez sobre sua bissexualidade; já em março deste ano, ela lançou uma linha de produtos íntimos, voltados para as mulheres.
Agora, ela dá mais um passo ao lançar o Kiss My Clit. Para a artista, o movimento fecha um ciclo que começa no autocuidado e continua na descoberta das sensações. "Prazer e autocuidado andam juntos. Investir no mercado do prazer feminino é investir em liberdade, autoestima e saúde", acrescenta ela, que se inspirou em celebridades internacionais para o novo lançamento.
"Acompanho muito o que está acontecendo lá fora e percebi que, cada vez mais, celebridades estão usando sua visibilidade para falar de prazer e bem-estar íntimo de forma natural. Isso me inspirou a trazer essa conversa para mais perto do público brasileiro, de uma forma leve, real e sem tabus."
A tendência, inclusive, parte de vários nomes de Hollywood. Nomes como Gwyneth Paltrow (52), Kourtney Kardashian (46) e Hailey Bieber (28) são algumas das celebridades que também criaram produtos para o bem-estar sexual. Além delas, a atriz Emma Thompson (66) tem falado abertamente sobre sexualidade e a busca por prazer na terceira idade.
Já no Brasil, nomes como Angélica (51), Sabrina Sato (44), Flávia Alessandra (51), Luiza Brunet (63) e Claudia Raia (58) também somam à discussão do prazer e bem-estar íntimo, abordando os temas de forma leve e despojada, a fim de quebrar preconceitos. O resultado do movimento já se reflete no mercado de empreendedorismo ligado a este universo.
Apesar de ainda existirem tabus em relação ao prazer íntimo feminino, o mercado tem apresentado um crescimento acelerado e consistente, de acordo com Stephanie Seitz Meza, sexóloga e diretora da Intt Cosméticos. "O público feminino tem buscado cada vez mais produtos que unam qualidade, segurança e inovação."
A especialista explica que, nos últimos cinco anos, o crescimento foi impulsionado por fatores como a quebra de tabus, fortalecimento de lojas virtuais e a chegada de novas tecnologias —na empresa, por exemplo, os sugadores clitorianos já representam um número expressivo nas vendas.
O novo lançamento da atriz embarca nessa tendência: o brinquedo sexual coloca a mulher no centro e promete trazer o prazer de forma livre, sem culpa e com confiança. Além disso, Deborah Secco já falou sobre o uso de vibradores em sua rotina.
Em entrevista ao programa português Alta Definição, a atriz mencionou que demorou para conseguir atingir o orgasmo e, por isso, recorreu ao uso dos brinquedos sexuais. À época, ela também defendeu a importância de falar abertamente sobre sexo e prazer feminino.
