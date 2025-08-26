Deborah Secco revela que fim de seu casamento impactou a filha: 'Se isolou'

A atriz Deborah Secco contou que ela e o ex, Hugo Moura, precisaram 'correr atrás' da vida social da filha, Maria Flor, após a separação
A atriz Deborah Secco abriu o coração ao falar sobre um assunto delicado envolvendo sua vida pessoal: o fim do casamento com Hugo Moura. Os dois ficaram juntos por nove anos e anunciaram publicamente a separação em 2024.
Em participação no podcast 'Mil e Uma Tretas', Deborah contou que o divórcio mexeu com a filha do ex-casal, Maria Flor, de nove anos atualmente. De acordo com a artista, o impacto foi tão grande que a pequena acabou se isolando do contato social.
Devido ao episódio, a atriz explicou que passou a proporcionar uma 'liberdade maior' ao uso de telas, visando que Maria Flor tenha uma vida social e não se sinta excluída do grupo de amigas. Apesar da 'liberação', Deborah Secco ressaltou que fica atenta ao tipo de conteúdo consumido pela filha.
"A Maria se isolou com a minha separação do Hugo. Então, a gente teve que correr atrás desse social na escola. Ela tem amigas mais antigas no condomínio, mas foi um movimento muito grande para [ela ter] esse [ciclo] social que é tão ativo, e eu não sabia que era tanto, aos 8 anos", explicou a atriz.
"As amigas saem todo fim de semana juntas, são muitos programas juntas, viajam juntas, compram roupas juntas e querem fazer as mesmas coisas. Se ela não pertence, se é a única que não assiste tela... tirar não é uma possibilidade, porque você tira ela do grupo", completou a famosa.
Por fim, Deborah Secco explicou que o uso de tela da filha gira em torno de 30 minutos por dia, uma vez que Maria Flor possui outras tarefas como aulas extras após a escola, dever de casa, curso de idiomas e terapia.
Deborah Secco não esconde o quanto está feliz em sua atual fase de vida. Recentemente, a atriz assumiu um novo romance com o produtor musical Dudu Borges. O casal apareceu junto publicamente pela primeira vez em maio deste ano, durante um show em São Paulo.
Apesar de ser uma pessoa pública, Deborah optou por preservar a relação e mantê-la longe dos holofotes. Em entrevista à 'Quem', a artista abriu o coração e falou um pouco sobre a escolha do casal em viver o namoro de forma mais discreta.
"Eu estou muito feliz, muito feliz. Mas o Eduardo vive essa vida pública sempre por trás, nos bastidores. É uma escolha dele, e eu respeito muito essa escolha", declarou a famosa. "A gente repensa quem a gente quer ser de fato. Eu acho que tenho me experimentado diferente", continuou.
Em seguida, Deborah Secco reforçou que, apesar de trabalhar no meio artístico há muitos anos, Dudu Borges nunca foi uma pessoa pública. "Sei o quanto deve ser difícil [para o Eduardo] se relacionar com uma pessoa pública como eu. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Nessa dinâmica, ele cede um pouquinho, e eu cedo um pouquinho. Todo mundo pergunta dele e do relacionamento, mas ele é pessoa muito discreta e escolhemos viver assim", concluiu ela.
