  2. Daniel surge com a esposa e a filha mais velha em show
Atualidades / Família!

Daniel surge com a esposa e a filha mais velha em show

Em festa do Peão de Barretos, Daniel surge com a esposa no palco e a filha mais velha rouba a cena nos bastidores com seu estilo; veja as fotos

por Nataly Paschoal
Publicado em 28/08/2025, às 10h34

Daniel é prestigiado em show pela esposa e a filha
Daniel é prestigiado em show pela esposa e a filha - Fotos: Tomzé Fonseca/ Agnews/ Eduardo Martins / Brazil News

O cantor Daniel se apresentou na festa do Peão de Barretos, em Barretos, na comemoração dos 70 anos do maior Rodeio do Brasil, nesta quarta-feira, 27. No palco, o sertanejo recebeu a esposa, Aline de Pádua, e, nos bastidores, a filha mais velha deles, Lara, de 15 anos, roubou a cena com seu estilo.

Ao ter a amada ao seu lado, o famoso encantou ao mostrar como são apaixonados. O casal trocou alguns carinhos e exibiu toda a conexão que há entre eles. Juntos desde 2010, os pombinhos tem três meninas, além da mais velha, que estava no show, eles são pais de Luiza, de 13 anos, e Olívia, de 4.

Nos bastidores, a primogênita de Daniel esbanjou toda sua beleza, charme e simpatia ao posar para o fotógrafo. A jovem apostou em um look com um toque country, mas delicado. Para isso, ela colocou uma batinha estampada e botas. No fim de 2024, Lara completou 15 anos e ganhou uma grande festa.

Decoração da festa de 15 anos

Filha do cantor Daniel e de Aline de Padua, a jovem Lara completou 15 anos de idade e ganhou uma festa luxuosa de debutante para marcar a data especial. A celebração aconteceu na semana passada no interior de São Paulo e contou com a decoração impecável e repleta de detalhes.

Em um vídeo no Instagram, a mãe da aniversariante exibiu os detalhes da decoração e dos doces da festa. O evento contou com decoração clássica e luxuosa, com direito a flores e tons de vermelho, rosa e azul.

A festa teve um bolo de debutante branco com um arranjo de flores no topo e um biscoito com a inicial do nome de Lara. Além disso, a mesa dos doces foi decorada com docinhos finos e personalizados, como biscoitos com o número 15 e o nome da aniversariante.

Veja as fotos na galeria abaixo e também o vídeo:

