Virginia se pronuncia sobre curtidas polêmicas de sua mãe: 'Coisa errada'

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre a mãe dar curtidas na rede social. Após Margareth Serrão deixar like em algumas publicações polêmicas, as quais falavam sobre a filha, Zé Felipe e até outras pessoas, a empresária surgiu nesta quarta-feira, 23, brincando com ela sobre a situação.

Deitadas na cama, as duas surgiram conversando quando a ex-sogra do cantor comentou que havia curtido um post. A herdeira então já ficou preocupada devido ao histórico da mãe. "Curtiu o que?", questionou a loira.

"Eu estou com tanto medo de curtir as coisas, eu vigio se não curti sem querer, não sou eu não, eu acho que quando eu aperto assim", comentou Margareth Serrão sobre estar fazendo sem intenção os cliques.

Em resposta, a famosa logo alertou sobre o que a mãe anda fazendo. "É lógico, mãe, todo dia você curte uma coisa errada", brincou com ela.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca levantou suspeitas de ter ido à festa do jogador Vini Jr. sem avisar seu seguidores. Após o evento, que não permitia celulares, a famosa apareceu bem cansada e com maquiagem borrada durante uma live de sua empresa.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.